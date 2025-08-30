“MasterChef Celebrity 10” es uno de los grandes lanzamientos de la televisión española que trae consigo septiembre del 2025. Y es que, además de la temporada 20 de “El Hormiguero”, el programa de cocina promete seguir siendo una interesante alternativa para los espectadores del país europeo. En ese sentido, seguro no te quieres perder la nueva temporada del reality. Por lo tanto, ¡presta atención! Aquí te cuento todo lo que debes saber sobre su lanzamiento.

Vale precisar que esta entrega del show reúne a 16 rostros conocidos del mundo del entretenimiento, quienes se someterán al exigente veredicto de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz.

Y tal como en anteriores entregas, el ganador recibirá 75,000 euros que donará a una ONG de su elección, además de formación especializada en el prestigioso Basque Culinary Center.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “MASTERCHEF CELEBRITY 10”?

“MasterChef Celebrity 10” se estrena el lunes 1 de septiembre del 2025, fecha que te recomiendo anotar en tu agenda.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “MASTERCHEF CELEBRITY 10”?

El primer episodio de la décima edición de “MasterChef Celebrity” ocupará la franja horaria de máxima audiencia de los lunes por la noche: 22:10 horas (hora española).

Sin embargo, desde el 8 de septiembre, la transmisión semanal se llevará a cabo en el horario habitual: 22:50 horas.

LISTA DE PARTICIPANTES DE “MASTERCHEF CELEBRITY 10”

A continuación, repasa la lista de participantes de esta edición del programa de cocina:

Alejo Sauras Charo Reina José Manuel Parada Mariló Montero Masi Rodríguez Jorge Luengo Valeria Ros Valeria Vegas Torito Rosa Benito Juanjo Bona Mala Rodríguez Miguel Torres Necko Vidal David Amor Soraya Arnelas

¿CÓMO VER “MASTERCHEF CELEBRITY 10”?

Para ver “MasterChef Celebrity 10” en España, asegúrate de conectarte a la señal de La 1 de RTVE en el horario indicado.

Cabe resaltar que el programa también estará disponible en streaming a través de RTVE Play para aquellos usuarios que deseen disfrutarlo por este medio.

Este es el grupo de estrellas que forman parte del elenco de "MasterChef Celebrity 10" (Foto: RTVE)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí