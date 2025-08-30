Desde este lunes 1 de septiembre de 2025, los fogones del reality culinario más famoso de la televisión española se encienden para dar la bienvenida a “MasterChef Celebrity”, que llega con su décima edición. Al igual que su temporada anterior, 16 celebridades llegan dispuestas a demostrar qué tan buena sazón tienen para convencer al exigente jurado. A continuación, te doy a conocer los participantes que aceptaron el reto de estar en la cocina.

Cabe mencionar que los jueces son, una vez más: Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz. El programa se emitirá a las 22.10H en La 1.

LISTA DE PARTICIPANTES DE “MASTERCHEF CELEBRITY 10”

Los participantes de la décima temporada de “MasterChef Celebrity” son:

MARILÓ MONTERO

Mariló Montero forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)

¿A qué se dedica? Presentadora de televisión

Presentadora de televisión Instagram: @marilo_montero

JOSÉ MANUEL PARADA

José Manuel Parada forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)

¿A qué se dedica? Presentadora de televisión

Presentadora de televisión Instagram: @josemanuelparadaoficial

JUANJO BONA

Juanjo Bona forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)

¿A qué se dedica? Cantante

Cantante Instagram: @juanjobona

SORAYA ARNELAS

Soraya Arnelas forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)

¿A qué se dedica? Cantante

Cantante Instagram: @soraya82

ALEJO SAURAS

Alejo Sauras forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)

¿A qué se dedica? Actor

Actor Instagram: @alejosauras

ROSA BENITO

Rosa Benito forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)

¿A qué se dedica? Actriz y colaboradora de televisión

Actriz y colaboradora de televisión Instagram: @rosapepioficial

MIGUEL TORRES

Miguel Torres forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)

¿A qué se dedica? Exfutbolista y comentarista de LaLiga

Exfutbolista y comentarista de LaLiga Instagram: @migueltorres

MALA RODRÍGUEZ

Mala Rodríguez forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)

¿A qué se dedica? Rapera

Rapera Instagram: @malarodriguez

QUIQUE TORITO

Torito forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)

¿A qué se dedica? Colaborador de televisión

Colaborador de televisión Instagram: @torito.quique

VALERIA ROS

Valeria Ros forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)

¿A qué se dedica? Comicidad y presentadora

Comicidad y presentadora Instagram: @_valros

NECKO VIDAL

Necko Vidal forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)

¿A qué se dedica? Violinista

Violinista Instagram: @neckovidal

MASI

Masi forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)

¿A qué se dedica? Actriz y presentadora

Actriz y presentadora Instagram: @masirodriguez

CHARO REINA

Charo Reina forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)

¿A qué se dedica? Cantante y actriz

Cantante y actriz Instagram: @charo_reina_oficial

DAVID AMOR

David Amor forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)

¿A qué se dedica? Cómico y presentador

Cómico y presentador Instagram: @davidamor

VALERIA VEGAS

Valeria Vegas forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)

¿A qué se dedica? Periodista, escritora y colaboradora de televisión

Periodista, escritora y colaboradora de televisión Instagram: @_valeriavegas_

JORGE LUENGO

Jorge Luengo forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)

¿A qué se dedica? Mago

Mago Instagram: @jorgeluengomg

FOTO DE TODOS LOS FAMOSOS DE “MASTERCHEF CELEBRITY 10”

Imagen de los 16 participantes del reality culinario (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)

