Las celebridades de la décima temporada demostrarán qué tan buena sazón tienen (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)
Las celebridades de la décima temporada demostrarán qué tan buena sazón tienen (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)
Judith Vicente
Judith Vicente

Desde este lunes 1 de septiembre de 2025, los fogones del culinario más famoso de la televisión española se encienden para dar la bienvenida a “MasterChef Celebrity”, que llega con su décima edición. Al igual que su temporada anterior, 16 celebridades llegan dispuestas a demostrar qué tan buena sazón tienen para convencer al exigente jurado. A continuación, te doy a conocer los participantes que aceptaron el reto de estar en la cocina.

Cabe mencionar que los jueces son, una vez más: Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz. El programa se emitirá a las 22.10H en La 1.

LISTA DE PARTICIPANTES DE “MASTERCHEF CELEBRITY 10”

Los participantes de la décima temporada de “MasterChef Celebrity” son:

MARILÓ MONTERO

Mariló Montero forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)
Mariló Montero forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)

JOSÉ MANUEL PARADA

José Manuel Parada forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)
José Manuel Parada forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)

JUANJO BONA

Juanjo Bona forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)
Juanjo Bona forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)

SORAYA ARNELAS

Soraya Arnelas forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)
Soraya Arnelas forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)
  • ¿A qué se dedica? Cantante
  • Instagram:

ALEJO SAURAS

Alejo Sauras forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)
Alejo Sauras forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)

ROSA BENITO

Rosa Benito forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)
Rosa Benito forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)
  • ¿A qué se dedica? Actriz y colaboradora de televisión
  • Instagram:

MIGUEL TORRES

Miguel Torres forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)
Miguel Torres forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)
  • ¿A qué se dedica? Exfutbolista y comentarista de LaLiga
  • Instagram:

MALA RODRÍGUEZ

Mala Rodríguez forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)
Mala Rodríguez forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)

QUIQUE TORITO

Torito forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)
Torito forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)
  • ¿A qué se dedica? Colaborador de televisión
  • Instagram:

VALERIA ROS

Valeria Ros forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)
Valeria Ros forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)
  • ¿A qué se dedica? Comicidad y presentadora
  • Instagram:

NECKO VIDAL

Necko Vidal forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)
Necko Vidal forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)

MASI

Masi forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)
Masi forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)

CHARO REINA

Charo Reina forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)
Charo Reina forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)

DAVID AMOR

David Amor forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)
David Amor forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)
  • ¿A qué se dedica? Cómico y presentador
  • Instagram:

VALERIA VEGAS

Valeria Vegas forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)
Valeria Vegas forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)
  • ¿A qué se dedica? Periodista, escritora y colaboradora de televisión
  • Instagram:

JORGE LUENGO

Jorge Luengo forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)
Jorge Luengo forma parte del reality (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)

FOTO DE TODOS LOS FAMOSOS DE “MASTERCHEF CELEBRITY 10”

Imagen de los 16 participantes del reality culinario (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)
Imagen de los 16 participantes del reality culinario (Foto: MasterChef Celebrity / Instagram)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP). Más de diez años de experiencia en periodismo. Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC