Desde este lunes 1 de septiembre de 2025, los fogones del reality culinario más famoso de la televisión española se encienden para dar la bienvenida a “MasterChef Celebrity”, que llega con su décima edición. Al igual que su temporada anterior, 16 celebridades llegan dispuestas a demostrar qué tan buena sazón tienen para convencer al exigente jurado. A continuación, te doy a conocer los participantes que aceptaron el reto de estar en la cocina.
Cabe mencionar que los jueces son, una vez más: Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz. El programa se emitirá a las 22.10H en La 1.
LISTA DE PARTICIPANTES DE “MASTERCHEF CELEBRITY 10”
Los participantes de la décima temporada de “MasterChef Celebrity” son:
MARILÓ MONTERO
- ¿A qué se dedica? Presentadora de televisión
- Instagram: @marilo_montero
JOSÉ MANUEL PARADA
- ¿A qué se dedica? Presentadora de televisión
- Instagram: @josemanuelparadaoficial
JUANJO BONA
- ¿A qué se dedica? Cantante
- Instagram: @juanjobona
SORAYA ARNELAS
- ¿A qué se dedica? Cantante
- Instagram: @soraya82
ALEJO SAURAS
- ¿A qué se dedica? Actor
- Instagram: @alejosauras
ROSA BENITO
- ¿A qué se dedica? Actriz y colaboradora de televisión
- Instagram: @rosapepioficial
MIGUEL TORRES
- ¿A qué se dedica? Exfutbolista y comentarista de LaLiga
- Instagram: @migueltorres
MALA RODRÍGUEZ
- ¿A qué se dedica? Rapera
- Instagram: @malarodriguez
QUIQUE TORITO
- ¿A qué se dedica? Colaborador de televisión
- Instagram: @torito.quique
VALERIA ROS
- ¿A qué se dedica? Comicidad y presentadora
- Instagram: @_valros
NECKO VIDAL
- ¿A qué se dedica? Violinista
- Instagram: @neckovidal
MASI
- ¿A qué se dedica? Actriz y presentadora
- Instagram: @masirodriguez
CHARO REINA
- ¿A qué se dedica? Cantante y actriz
- Instagram: @charo_reina_oficial
DAVID AMOR
- ¿A qué se dedica? Cómico y presentador
- Instagram: @davidamor
VALERIA VEGAS
- ¿A qué se dedica? Periodista, escritora y colaboradora de televisión
- Instagram: @_valeriavegas_
JORGE LUENGO
- ¿A qué se dedica? Mago
- Instagram: @jorgeluengomg
FOTO DE TODOS LOS FAMOSOS DE “MASTERCHEF CELEBRITY 10”
