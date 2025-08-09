Si estás buscando un reality candente en el que sus participantes se dejen llevar por sus instintos cuando conozcan a un grupo de personas con las que podrán involucrarse sentimental e íntimamente, aunque también pensando fríamente en las estrategias – así resulte complicado –, debes ir rápido al catálogo de Netflix para buscar este show que va en su tercera temporada. ¿Adivinaste cuál es?
Aquí van algunas pistas más: además de presentar un juego cargado de romance y erotismo, habrá más de una sorpresa que podría destruir los planes de varios competidores que quizá ya habían planeado cómo eliminar a sus contrincantes. No solamente eso, los que conforman este programa han formado parte de exitosos realities televisivos.
Si aún no te imaginas a cuál estoy haciendo referencia, la respuesta es simple: a “Perfect Match”, cuya temporada 3 se encuentra disponible en el gigante de streaming. Más detalles a continuación.
SINOPSIS DE “PERFECTA MATCH” – TEMPORADA 3
“Perfect Match 3” sigue a un grupo de solteros que forman parte de una estratégica y candente competencia de citas. Los tortolitos que demuestran su compatibilidad ganarán la oportunidad de unir a otras parejas, aunque si lo piensan bien, también de romperlas.
Todos deberán participar en diversos desafíos que generarán polémica y muchísimo drama, pero si estaban pensando que la pasaban de maravillas con una y otra persona, incluso escogiendo a su pareja ideal, las cosas cambiarán radicalmente cuando hagan su ingreso las exparejas de algunos de ellos.
¿Qué puede pasar? Aunque saben a lo que fueron, algunos no dudarán en lanzar reclamos e incluso oír cómo llaman mentirosos a uno que otro habitante del reality, algo que encenderá más el ambiente.
MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “PERFECT MATCH 3”
La voz en off que acompaña el tráiler de la tercera temporada de “Perfect Match” dice: “Por primera vez, los solteros más sexys de Netflix se encuentran con las nuevas caras de los realities para encontrar a su pareja ideal en un juego lleno de romance, estrategias y muchas sorpresas”.
Mientras se escuchan estas palabras, vemos el ingreso de los participantes, los retos a los que son sometidos, el desenfreno, la llegada de nuevas personas, reclamos y más.
¿CUÁNTOS PARTICIPANTES HAY EN “PERFECTA MATCH” – TEMPORADA 3?
La tercera temporada de “Perfect Match” reúne a un total de 22 personas, 11 hombres y 11 mujeres. Estos solteros han formado parte de exitosos realities como “Love Is Blind US”, “Love Is Blind UK”, “AD”, “Ollie”, “The Bachelor”, “Love Island” y “Too Hot to Handle”, quienes se instalarán en la villa en busca de amor y poder.
¿CUÁNDO SE ESTRENA “PERFECT MATCH 3”?
“Perfect Match 3” se estrenó el 1 de agosto de 2025 por Netflix; por lo tanto, para disfrutar del reality debes contar con una suscripción a la plataforma de streaming.
Cabe mencionar que el show tiene 10 episodios que se lanzarán semanalmente en bloques. El primero (del capítulo del 1 al 6) el 1 de agosto, el segundo (del 7 al 9) el 8 de agosto y el tercero (10) el 15 de agosto.
