Si estás buscando un reality candente en el que sus participantes se dejen llevar por sus instintos cuando conozcan a un grupo de personas con las que podrán involucrarse sentimental e íntimamente, aunque también pensando fríamente en las estrategias – así resulte complicado –, debes ir rápido al catálogo de Netflix para buscar este show que va en su tercera temporada. ¿Adivinaste cuál es?

Aquí van algunas pistas más: además de presentar un juego cargado de romance y erotismo, habrá más de una sorpresa que podría destruir los planes de varios competidores que quizá ya habían planeado cómo eliminar a sus contrincantes. No solamente eso, los que conforman este programa han formado parte de exitosos realities televisivos.

Si aún no te imaginas a cuál estoy haciendo referencia, la respuesta es simple: a “Perfect Match”, cuya temporada 3 se encuentra disponible en el gigante de streaming. Más detalles a continuación.

"Perfecta Match" es el reality más hot y traicionero que vuelve con una temporada llena de sorpresas (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “PERFECTA MATCH” – TEMPORADA 3

“Perfect Match 3” sigue a un grupo de solteros que forman parte de una estratégica y candente competencia de citas. Los tortolitos que demuestran su compatibilidad ganarán la oportunidad de unir a otras parejas, aunque si lo piensan bien, también de romperlas.

Todos deberán participar en diversos desafíos que generarán polémica y muchísimo drama, pero si estaban pensando que la pasaban de maravillas con una y otra persona, incluso escogiendo a su pareja ideal, las cosas cambiarán radicalmente cuando hagan su ingreso las exparejas de algunos de ellos.

¿Qué puede pasar? Aunque saben a lo que fueron, algunos no dudarán en lanzar reclamos e incluso oír cómo llaman mentirosos a uno que otro habitante del reality, algo que encenderá más el ambiente.

¿Amor verdadero o puro juego? "Perfect Match" es el reality de citas más extremo que regresa con su tercera temporada (Foto: Netflix)

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “PERFECT MATCH 3”

La voz en off que acompaña el tráiler de la tercera temporada de “Perfect Match” dice: “Por primera vez, los solteros más sexys de Netflix se encuentran con las nuevas caras de los realities para encontrar a su pareja ideal en un juego lleno de romance, estrategias y muchas sorpresas”.

Mientras se escuchan estas palabras, vemos el ingreso de los participantes, los retos a los que son sometidos, el desenfreno, la llegada de nuevas personas, reclamos y más.

¿CUÁNTOS PARTICIPANTES HAY EN “PERFECTA MATCH” – TEMPORADA 3?

La tercera temporada de “Perfect Match” reúne a un total de 22 personas, 11 hombres y 11 mujeres. Estos solteros han formado parte de exitosos realities como “Love Is Blind US”, “Love Is Blind UK”, “AD”, “Ollie”, “The Bachelor”, “Love Island” y “Too Hot to Handle”, quienes se instalarán en la villa en busca de amor y poder.

Una villa, 22 solteros y mucha estrategia, así es el reality que enciende la plataforma de streaming (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “PERFECT MATCH 3”?

“Perfect Match 3” se estrenó el 1 de agosto de 2025 por Netflix; por lo tanto, para disfrutar del reality debes contar con una suscripción a la plataforma de streaming.

Cabe mencionar que el show tiene 10 episodios que se lanzarán semanalmente en bloques. El primero (del capítulo del 1 al 6) el 1 de agosto, el segundo (del 7 al 9) el 8 de agosto y el tercero (10) el 15 de agosto.

