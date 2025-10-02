La segunda temporada de “Ranma ½” está de regreso; por lo tanto, veremos nuevos rivales, relaciones profundas y mucho caos. Si eres seguidor de esta franquicia, cuya primera entrega se estrenó en 2024, te doy a conocer cuándo, a qué hora y cómo ver este anime que promete acción y comedia.

“Ranma ½” sigue al artista marcial Ranma Saotome, quien tiene una maldición: al ser rociado con agua fría se transforma en una niña. Aunque él no es el único de su familia con esta particularidad, pues su padre Genma también se transforma en un panda bajo las mismas condiciones.

El anime gira en torno al compromiso concertado entre el protagonista con Akane Tendo y todo lo que surgirá a partir de sus personalidades opuestas. Vale precisar que el anime se basa en el manga de Rumiko Takahashi.

En el anime "Ranma1/2" de Netflix, el protagonista Ranma Saotome tiene un problema muy peculiar (Foto: MAPPA)

FECHA, HORA Y CÓMO VER “RANMA1/2” – TEMPORADA 2

“Ranma ½” - Temporada 2 se estrena el 4 de octubre de 2025 por Netflix. El horario para ver el anime dependerá de acuerdo con el país en el que te encuentres. Así tenemos:

Japón: 12:55 a.m.

México: 9:55 a.m.

Guatemala: 9:55 a.m.

Honduras: 9:55 a.m.

El Salvador: 9:55 a.m.

Nicaragua: 9:55 a.m.

Costa Rica: 9:55 a.m.

Perú: 10:55 a.m.

Colombia: 10:55 a.m.

Panamá: 10:55 a.m.

Ecuador: 10:55 a.m.

Venezuela: 11:55 a.m.

Bolivia: 11:55 a.m.

República Dominicana: 11:55 a.m.

Puerto Rico: 11:55 a.m.

Paraguay: 11:55 a.m.

Chile: 12:55 p.m.

Argentina: 12:55 p.m.

Uruguay: 12:55 p.m.

España: 5:55 p.m.

La trama de "Ranma1/2" se desarrolla entre la acción, la comedia y el romance (Foto: MAPPA)

¿CÓMO VER “RANMA 1/2” – TEMPORADA 2?

La segunda temporada de “Ranma1/2″ es una producción exclusiva de la plataforma Netflix a nivel mundial. Por lo tanto, para ver cada episodio, que se emitirá semanalmente, solamente debes contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

¿QUÉ PASARÁ EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE “RANMA ½”?

Tomando en cuenta que la entrega uno terminó con Akane recuperando la memoria y Shampoo descubriendo la verdadera identidad de Ranma, en esta segunda temporada veremos qué pasará con ambos personajes.

A ello debemos sumar la incorporación de Ukyo Kuonji, la prometida de la infancia del protagonista. Pero él no será el único, pues para Shampoo llegara un pretendiente llamado Mousse.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí