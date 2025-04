Cuando escuché que “The Accountant” tendría una secuela, lo primero que pensé fue “¿de verdad era necesario?”. La primera película, estrenada en 2016, fue una mezcla curiosa de thriller, drama y acción, que dejó opiniones bastante divididas. Aun así, hay algo que me sigue llamando la atención de Christian Wolff, ese contador meticuloso con habilidades de combate sorprendentes y una mente matemática fuera de serie. Quizás no fue un fenómeno taquillero, pero dejó una marca lo suficientemente fuerte como para justificar un regreso.

Ahora, casi una década después, “The Accountant 2” llega con la promesa de profundizar en los personajes y llevar la historia por terrenos nuevos. Gavin O’Connor vuelve a la silla del director, al igual que Ben Affleck en el papel principal, acompañado esta vez por un Jon Bernthal mucho más presente. Y, honestamente, ver a estos dos actores trabajar juntos como hermanos en pantalla es una de las razones por las que tenía curiosidad de ver cómo se desenvolvería esta nueva entrega.

Lo interesante es que, aunque la película sigue cargando con esa aura de caos narrativo y un ritmo algo irregular, también se nota que esta vez intentaron darle más corazón. Hay momentos que sorprenden, otros que desconciertan, pero al final uno se queda con esa sensación de estar viendo algo diferente dentro del género de acción, y eso, para mí, siempre es un punto a favor.

¿DE QUÉ TRATA “THE ACCOUNTANT 2”?

En esta segunda parte, la historia arranca con un asesinato que pone en marcha toda la trama. La agente del Tesoro Marybeth Medina —sí, la misma que conocimos en la primera entrega— necesita resolver la muerte de alguien muy cercano, y para eso recurre a Christian Wolff. Él, fiel a su estilo, decide intervenir con la ayuda de su hermano Braxton, con quien ha estado distanciado. Juntos, comienzan a desentrañar un caso turbio que involucra desde tráfico humano hasta asesinos profesionales con cuentas que saldar. La película navega entre la frialdad del análisis contable y el calor de una relación fraternal rota, pero con potencial para redimirse.

Ben Affleck es el protagonista de "The Accountant 2" (Foto: Metro-Goldwyn-Mayer) ×

TRÁILER DE LA PELÍCULA

El tráiler oficial de “The Accountant 2” deja bastante claro por dónde va el tono: escenas de acción intensas, mucha tensión contenida, y ese aire sobrio que caracteriza al personaje de Affleck. Hay explosiones, persecuciones y hasta una pizzería que oculta algo más que ingredientes.

ELENCO

Ben Affleck como Christian Wolff

Jon Bernthal como Braxton Wolff

Cynthia Addai-Robinson como Marybeth Medina

J.K. Simmons como Ray King

Daniella Pineda como asesina misteriosa

Allison Robertson

Robert Morgan

Grant Harvey

CÓMO VER LA PELÍCULA

“The Accountant 2” se estrena el 25 de abril de 2025 en cines en los Estados Unidos, y está distribuida por Amazon MGM Studios. Eso significa que, luego de su paso por las salas, es bastante probable que esté disponible en Prime Video. Tiene una clasificación R por violencia fuerte y lenguaje explícito, así que no es una cinta para ver con niños. Dura 125 minutos, y aunque no es perfecta, sí ofrece una mezcla interesante de acción, drama familiar y esos giros inesperados que te hacen levantar una ceja.