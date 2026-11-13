MANCHESTER, Inglaterra.- Desde el momento en que Manchester United supo que Mauricio Pochettino estaba disponible, quedó como el único candidato mientras el decaído club de la Liga Premier inglesa busca un nuevo entrenador.

Con el 20 veces campeón de Inglaterra sumido en la zona de descenso, había que hacer algo.

El argentino Mauricio Pochettino retratado el miércoles 1 de julio de 2026 (AP foto/Julio Cortez, archivo) / Julio Cortez

¿Quién podría revivir a un equipo que alguna vez fue dominante tras más de una década de declive?

Al final, se redujo a solo una persona. Por desgracia para la selección masculina de Estados Unidos, ese fue Pochettino.

El argentino fue confirmado el viernes como el octavo técnico del United desde que el legendario Alex Ferguson se retiró en 2013. Firmó un contrato por dos años y medio.

La cúpula del United había dado por hecho que Pochettino, al igual que Unai Emery, del Aston Villa, estaba fuera de su alcance.

Emery también tiene grandes admiradores en el United después de transformar al Villa de un equipo amenazado por el descenso en un habitual aspirante a la Liga de Campeones, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación. La fuente solicitó permanecer en el anonimato para proteger relaciones.

Pero el español, con contrato y sin una cláusula de rescisión, sencillamente no era una opción.

Se pensaba lo mismo de Pochettino después de que firmó en agosto un acuerdo por cuatro años que lo vinculaba con la selección masculina de Estados Unidos hasta el Mundial de 2030.

El United lo conocía bien. Había sido uno de los principales candidatos al puesto en 2022, cuando finalmente fue contratado Erik ten Hag. Y dejó una impresión duradera tan recientemente como en el verano de 2024, cuando, bajo una nueva dirección deportiva, el United contempló la posibilidad de despedir a Ten Hag y habló con una serie de aspirantes, incluido Pochettino.

Entonces se determinó —por ambas partes— que el momento no era el adecuado tan poco tiempo después de su breve etapa al frente de Chelsea, señaló la persona.

Ahora, con Pochettino revitalizado por sus experiencias con Estados Unidos, incluida una clasificación a los octavos de final en el Mundial de este año, el momento sería propicio.

“Recuperamos nuestra capacidad de soñar en grande, la capacidad de entrenar a jugadores que realmente quieren mejorar y realmente quieren compartir buenos momentos, y jugadores a los que realmente les importa la federación y este país”, dijo Pochettino en una emotiva conferencia de prensa en el campamento del seleccionado estadounidense situado en las afueras de Atlanta.

Se trabajó para cerrar el acuerdo desde que el United fue informado de la existencia de una cláusula de salida en el contrato firmado recientemente por Pochettino, con la debida diligencia realizada antes de que el entrenador Michael Carrick fuera despedido el jueves.

Con la confianza de que Pochettino quería asumir lo que cada vez más parecía un trabajo imposible, se trataba de informar a la federación de fútbol de Estados Unidos de su intención de ir por un entrenador que hizo mucho por emocionar al país durante el Mundial. Ese acercamiento formal se produjo el miércoles, la noche anterior a que Carrick fuera relevado de sus funciones, dijo la persona.

Para entonces, ya circulaban rumores en torno a Pochettino y se habían reducido drásticamente las probabilidades de que se convirtiera en el octavo entrenador permanente del United en 13 años.

Ha habido críticas a la manera en que el United gestionó el proceso, al hacer que Carrick esperara hasta el jueves para conocer su destino, que se venía anticipando desde hacía tiempo.

La demora se debió a varios motivos. En primer lugar, no podía tomarse ninguna decisión sino hasta que se realizara una revisión interna. La persona afirmó que Carrick había sido mantenido al tanto del proceso.

No fue sino hasta una reunión con el dueño minoritario Jim Ratcliffe en Mónaco el miércoles cuando el director general Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox hicieron la recomendación de cambiar de entrenador y se tomó la decisión. Berrada y Wilcox regresaron a Manchester la noche del miércoles y, en lugar de informar a Carrick por teléfono, optaron por decírselo cara a cara en una reunión en el campo de entrenamiento del club el jueves por la mañana, según la descripción de los hechos que hizo la persona.

Es poco probable que haya tomado por sorpresa a Carrick, aunque llevaba menos de seis meses de un contrato de dos años.

Había supervisado el peor inicio del United en 40 años. Con apenas una victoria en 10 partidos, el 20 veces campeón de Inglaterra ocupa el 18.º puesto en la clasificación, en zona de descenso.

Otra persona con conocimiento del proceso de toma de decisiones dijo que los resultados sencillamente “no son aceptables para el Manchester United” y que había que hacer un cambio.

La persona habló bajo condición de anonimato porque no tenía permitido hacerlo públicamente.

Salvo un contratiempo de última hora, el primer partido de Pochettino al mando será contra el Liverpool el 22 de noviembre.

Será el más reciente de una larga lista de candidatos a quienes se les ha encomendado la responsabilidad de recuperar el lustre de club que durante mucho tiempo dominó el fútbol inglés.

No gana el título de la Premier desde la última temporada de Ferguson en 2013 y ha sido superado por rivales como Manchester City, Liverpool, Chelsea y Arsenal.

Pochettino, que ganó el título francés con el Paris Saint-Germain y convirtió a Tottenham en aspirante al título de la Premier, tuvo una experiencia poco convincente la última vez que estuvo en Inglaterra, durante una temporada con el Chelsea en 2023-24.

Chelsea terminó sexto en la clasificación, se quedó sin la clasificación a la Liga de Campeones y fue derrotado por el Liverpool en la final de la Copa de la Liga inglesa, lo que dejó a Pochettino todavía sin un gran trofeo en el fútbol inglés.

Tanto el United como Pochettino esperarán que, juntos, puedan cortar esa racha.