Amanda Jones, una mujer de California, Estados Unidos, vivió el 27 de septiembre de este año un día que nunca olvidará. Y es que esa fecha su novio Collin McKenna le propuso matrimonio. Lo curioso es que ella ayudó en la organización de esa pedida de mano, pues pensaba que era para una amiga de su pareja.

Collin planeó todo a la perfección. Él le había contado a su amigo de la infancia, Trent Moskowitz, lo que tenía en mente y este aceptó brindar su granito de arena para que todo saliera bien.

La primera parte del plan consistía en ir a Colorado y, para ello, Trent tenía que hacerle una invitación falsa a Collin y a Amanda. Es por eso que él los acabó llamando por FaceTime. “Nos dijo que le iba a proponer matrimonio a su novia, Brianna Mcree, y que realmente quería que estuviéramos allí para ayudar a organizar la propuesta para la fiesta de compromiso, que tenía como tema una fiesta totalmente blanca”, contó la protagonista de esta historia en una entrevista que le realizó People.

A raíz de esa llamada, la pareja viajó a Colorado y Amanda ayudó a decorar una habitación de hotel pensando que era para Trent y su pareja Brianna. “Me encanta el amor, así que me involucré por completo desde el principio y casi sentí que volar a Vail para este compromiso había sido idea mía”, aseveró. “Incluso compré pequeñas decoraciones para decorar su habitación de hotel, que terminó siendo nuestra habitación de hotel, para después de la propuesta”, indicó después.

Esta imagen muestra el momento en que le piden la mano a Amanda Jones. (Foto: @madyvjones / TikTok)

El momento de la pedida de mano

¿Pero cómo es que se produjo la pedida? Resulta que Trent les pidió a Collin y a Amanda que se reunieran con el fotógrafo para llevar una botella de champán que pudieran usar para las instantáneas. “Una vez que nos reunimos con el fotógrafo, nos preguntó si queríamos fotos, a lo que le respondí que no, ya que no era mi momento, pero Collin parecía muy interesado en tomar algunas. Tomamos algunas fotos y luego él se arrodilló. ¡Nunca en mi vida me había sorprendido tanto y estaba tan emocionada de comenzar a planificar la boda de nuestros sueños!”, recordó.

Esta imagen permite apreciar que Amanda Jones no podía creer que su pareja Collin McKenna le estaba proponiendo matrimonio. (Foto: @madyvjones / TikTok)

Justo el momento de la pedida de mano quedó registrado en un video que Amanda subió a su cuenta de TikTok (@madyvjones). Si bien en ese instante la mujer dijo varias veces “no”, realmente no es que le haya dicho que no quería casarse con él, sino que eso le nació decir en ese entonces debido a lo inesperado que fue todo para ella.

Esta imagen muestra la reacción de Amanda Jones al ver su anillo de compromiso. (Foto: @madyvjones / TikTok)

Cabe mencionar que la pareja celebró su séptimo aniversario el 1 de octubre, pues Collin y Amanda empezaron una relación sentimental en 2017, luego de conocerse en una fiesta de graduación del hermano de ella. Ahora más que nunca ellos están planeando toda una vida juntos.

