Melina Buitrago es una joven argentina que, mediante su cuenta de TikTok, suele compartir su experiencia trabajando como au pair en Estados Unidos. Recientemente, se animó a contar cómo fue el proceso para conseguir su visa, revelando que en su primer intento en la embajada de su país el documento le fue denegado.

Aquella vez, Melina se presentó a la entrevista con la embajada estadounidense confiada en obtener la visa, especialmente porque ya había invertido en un programa de intercambio; sin embargo, pronto se dio cuenta de que el pago no era garantía de nada.

“Literalmente, a la embajada no le importa si pagaste el programa. No es plata de ellos, es tu plata, y si no cumples con los requisitos, no entras”, señaló la joven.

Durante la entrevista, la argentina enfrentó varios obstáculos. Su nivel de inglés, que en ese momento era limitado, la puso nerviosa y afectó su desempeño.

“Me puse nerviosa, hablé todo mal. Siento que una de las razones por las que me la rechazaron fue esta: no podía ni hablar inglés y quería ir a trabajar allá”, recordó.

Melina Buitrago compartió su experiencia sobre cómo superó el rechazo inicial de su visa para trabajar en EE. UU. (Foto: @melinabuitrago98)

Además, al ser cuestionada sobre su experiencia cuidando niños, Melina se mostró insegura y no logró transmitir la confianza necesaria para que le otorguen el documento.

Otro error que cometió, según su relato, fue no presentar todos los documentos que había preparado. “Pensé que ellos me los iban a pedir, pero no. A ellos no les importa, si quieres mostrarlos, lo haces. Yo no mostré nada”, admitió.

Todo lo anterior, sumado a que Melina no tenía propiedades, un empleo estable ni estudios en curso que la vincularan a su país de origen, fueron determinantes para que la visa le fuera negada.

“Si estás estudiando, es importante que muestres el certificado de alumno regular. Yo no mostré nada, y parecía que tenía todas las razones para quedarme a vivir en Estados Unidos”, explicó.

Se presentó nuevamente y pudo conseguir la visa a EE. UU.

Sin embargo, la joven no se rindió. Aprendió de sus errores y se preparó exhaustivamente para hacer su solicitud nuevamente: mejoró su nivel de inglés, preparó respuestas detalladas a las preguntas más comunes y reunió toda la documentación necesaria.

“Sabía más o menos lo que me habían preguntado la primera vez, así que preparé mis respuestas. Por ejemplo, dónde iba a ir, los nombres de la familia y de los niños que iba a cuidar, cuánto tiempo estaría allá y quién pagaba los pasajes”, comentó.

Fue así como, en su segundo intento, Melina logró obtener la visa. “Cuando mostré mi título, el oficial lo tomó y se fue, creo que para validar el código QR. Creo que eso fue clave porque mi título no es válido en Estados Unidos, lo que demostraba que sí o sí tendría que volver a Argentina para ejercer mi profesión”, señaló.

Poder conseguir la visa para Estados Unidos depende de distintos factores. Cada caso es individual y puede variar según el tipo de documento solicitado. (Foto referencial: Freepik)

Tras esta experiencia, Melina ofreció consejos a quienes desean solicitar una visa estadounidense. Recomienda preparar todos los documentos necesarios, mejorar el nivel de inglés y mantener una actitud confiada y seria durante la entrevista.

“La segunda vez me mostré seria, tranquila, con todo planeado. Esta vez no me puse nerviosa y eso hizo la diferencia”, indicó.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de demostrar demostrar fuertes vínculos con el país de origen: “Si tienen una casa o un auto a su nombre, servicios a su nombre, un título universitario, todo eso ayuda para convencerlos de que no te vas a quedar allá”.

¿Por qué se le niegan la visa estadounidense a una persona?

Según el medio CNN, una de las razones más frecuentes por las cuales a una persona se le niega la visa americana es la falta de lazos sólidos con su país de origen.

Los oficiales consulares buscan evidencia de que el solicitante tiene intenciones de regresar a su país de origen después de su visita a Estados Unidos. Factores como propiedades, empleo estable, familia y otros compromisos en su país natal pueden fortalecer la solicitud.

Otro motivo común de rechazo es la falta de fondos suficientes para cubrir los gastos de la estadía en Estados Unidos. Los solicitantes deben demostrar que tienen los recursos económicos necesarios para mantenerse durante su viaje sin necesidad de trabajar de manera ilegal. Además, es importante presentar un itinerario de viaje detallado para demostrar que se tiene un plan claro durante la estancia.

Finalmente, los antecedentes penales pueden ser un obstáculo significativo para obtener una visa estadounidense. Delitos graves, incluso si ocurrieron hace varios años, pueden resultar en la negación de la visa.

Es importante destacar que cada caso es evaluado de manera individual y que los requisitos pueden variar según el tipo de visa solicitada.