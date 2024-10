Recién pasado en la mañana es esa dosis de energía que muchos necesitamos para empezar el día, pero una taza por la tarde también nos ayuda a terminar la jornada de la mejor manera. El café es de las bebidas más consumidas en el mundo no solo por su marcado sabor y aroma, sino por los grandes beneficios que aporta a la salud; sin embargo, hay 3 errores muy marcados que se cometen a diario y que solo te perjudican. En esta nota te lo explico de la mano de Saurabh Sethi, médico gastroenterólogo de la Universidad de Harvard.

Entre las bondades que ofrece, “es maravilloso para la salud cerebral, intestinal y hepática” gracias a los polifenoles naturalmente que producen mejoras en la microbioma intestinal, así como en las funciones cerebrales como la concentración y la memoria, entre otros.

Y es que el café es muy saludable siempre y cuando se prepare de la forma correcta y no se tomen más de siete tazas al día. En ese sentido, un reciente estudio publicado en The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism recalca que la ingesta de cafeína está relacionada con una reducción del riesgo de desarrollar afecciones como hipertensión, accidente cerebrovascular, diabetes o enfermedad coronaria y que alrededor de tres tazas es una cantidad moderada al día.

Cada vez hay más pruebas de que beber entre tres y cuatro tazas de café al día es muy saludable. (Foto: Brigitte Tohm / Pexels)

Los errores que más se comenten al consumir café

1. No consumir café orgánico:

El especialista indica que este producto “es uno de los cultivos con más pesticidas, los cuales no conviene consumir”. Por eso es mejor tomar el café natural en grano.

2. Añadir azúcar al café:

Una de las claves para que tu taza de café sea verdaderamente saludable es disfrutarla sin azúcar porque, aunque te parezca inofensivo ponerle una cucharadita, esto puede elevar los niveles de glucosa en la sangre y agregar calorías innecesarias a tu dieta.

“Aumenta los niveles de azúcar en sangre, lo que a su vez aumenta el estado inflamatorio del organismo. Deberíamos considerar el uso de otras formas de edulcorante, como la monk fruit (fruta del monje) o stevia sin eritritol”, explicó a Mirror el gastroenterólogo quien también es muy popular en TikTok por sus consejos de salud.

Tomar café sin azúcar es una opción más saludable porque ayuda a evitar picos de glucosa en la sangre. (Foto: Andrew Neel / Pexels)

Al eliminar el azúcar, no solo disminuyes la ingesta calórica, sino que también potencias el sabor auténtico del café y disfrutas de una experiencia más pura y rica. Una opción puede ser usar edulcorantes no calóricos como Splenda con el que pueden ahorrar hasta 200 calorías semanales si es que no te gusta del todo el sabor amargo. Además, investigadores de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) han encontrado que la pulpa deshidratada de cacao puede sustituir hasta el 75% del azúcar en diversas preparaciones, ofreciendo una opción sabrosa y nutritiva.

3. Dejar de tomarlo cuando se sufre reflujo:

El médico no aconseja dejar de tomar café si se sufre reflujo gastroesofágico, sino cambiar de producto por uno que se tueste más oscuro, ya que este tipo contiene menos cafeína y es más suave para el estómago.

En resumen, hay una gran relación entre la cantidad de café que se bebe al día y el estado de salud de los consumidores, solo hay que tener en cuenta cómo tomarlo para que sea más saludable.

