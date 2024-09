Este mes la Tierra capturará un segundo satélite. A diferencia de la Luna, el acompañante de nuestro planeta durante los últimos 4 mil millones de años, esta nueva “miniluna” no se quedará por mucho tiempo en los alrededores. Su paso será efímero en nuestra órbita.

El misterioso nuevo integrante del cielo es 2024 PT5, un pequeño asteroide que quedará atrapado bajo la gravedad terrestre, un fenómeno que si bien es poco usual, no es extraño.

El visitante, que fue hallado mientras se monitoreaba los cielos en busca de posibles amenazas en forma de asteroides, se convertirá en una miniluna para la Tierra desde el 29 de septiembre hasta el 25 de noviembre próximo.

Durante dos meses, la Luna dejará de estar sola en el firmamento nocturno. 2024 PT5 la acompañará hasta finales de noviembre. (Foto: Composición de MAG con imágenes de la NASA)

¿Quiénes podrán ver la miniluna?

Si eres aficionado a la astronomía, observar al pequeño asteroide 2024 PT5 no será tan fácil debido no solo a su tamaño, alrededor de solo 11 metros, sino también a su color tenue. De hecho será imposible si no dispones el equipo adecuado.

Solo aquellos que posean equipos profesionales podrán observar a la segunda luna que acompañará a la Tierra durante los próximos dos meses.

“El objeto (2024 PT5) es demasiado pequeño y oscuro para los telescopios y binoculares de aficionados habituales. Sin embargo, el objeto está dentro del rango de brillo de los telescopios típicos utilizados por astrónomos profesionales”, declaró a Space Carlos de la Fuente Marcos, autor del estudio sobre la miniluna publicado en The Research Notes of the AAS.

La Luna volverá a estar sola en la noche después del 25 de noviembre. (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

De la Fuente precisó que para observar este objeto se requiere “un telescopio de al menos 30 pulgadas de diámetro más un detector CCD o CMOS” . “Un telescopio de 30 pulgadas y un ojo humano detrás no serán suficientes”, aclaró.

Asimismo, el astrónomo sostuvo que él y sus colegas realizarán observaciones espectroscópicas y fotométricas de 2024 PT5 para comprender mejor su naturaleza.