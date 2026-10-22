El precio del dólar en Colombia hoy, jueves 22 de octubre de 2026, se ubica en $3.191,47 colombianos como tasa representativa del mercado (TRM) , según los registros coincidentes de La República y otros portales de seguimiento cambiario. La referencia aumenta $27,71 frente a la jornada anterior, una variación de aproximadamente 0,88%.

Esta cifra permite conocer la equivalencia de referencia entre el dólar estadounidense y el peso colombiano. Sin embargo, no garantiza que un banco, una plataforma de transferencias o una casa de cambio compre o venda divisas a ese mismo precio: en Colombia no existe una tasa obligatoria fijada por una autoridad para todas las operaciones

¿Cuál es la TRM del dólar hoy, 22 de octubre de 2026?

La TRM reportada para este jueves es de $3.191,47 por cada dólar estadounidense. El incremento diario indica que la divisa gana valor frente al peso respecto de la referencia anterior. Para quien necesita adquirir dólares, esto representa una referencia más alta, aunque el costo efectivo dependerá de la cotización que ofrezca su proveedor.

Indicador Dato para el 22 de octubre Cómo interpretarlo TRM reportada $3.191,47 COP por USD Referencia del dólar para la fecha Variación diaria +$27,71 COP Aumento frente a la TRM anterior Variación porcentual +0,88% Incremento diario aproximado Compra en bancos o casas de cambio Sin cotización verificada Precio que recibe quien vende dólares Venta en bancos o casas de cambio Sin cotización verificada Precio que paga quien compra dólares

¿Quién calcula la TRM y por qué no equivale al precio de ventanilla?

La Superintendencia Financiera de Colombia calcula y certifica la TRM. El Banco de la República explica que esta referencia se construye con operaciones de compra y venta de dólares entre intermediarios financieros, registradas el día hábil inmediatamente anterior y con cumplimiento el mismo día de negociación.

Su metodología utiliza un promedio ponderado por monto: las operaciones de mayor volumen tienen más peso en el cálculo. Por eso, la TRM no debe confundirse con una cotización individual ni con el precio que cualquier usuario encontrará al cambiar efectivo.

También conviene distinguir las funciones de las entidades. La Superintendencia Financiera certifica el indicador, mientras el Banco de la República establece su metodología mediante la regulación correspondiente. No es correcto afirmar que el banco central fija diariamente un precio obligatorio del dólar para el público.

Dólar hoy, 22 de octubre: diferencias entre compra y venta en Colombia

Para interpretar una cotización, hay que leerla desde la perspectiva del establecimiento. La compra es el precio al que este recibe los dólares del cliente; la venta es el precio al que entrega dólares a quien los necesita. Son operaciones distintas de la referencia TRM, pues no existe obligación general de negociar exactamente a ese valor.

Si una persona tiene dólares y quiere recibir pesos, debe revisar la tasa de compra. Si dispone de pesos y necesita dólares, debe consultar la tasa de venta. Comparar la columna equivocada puede llevar a estimar incorrectamente cuánto recibirá o cuánto deberá pagar.

En los datos consultados aparecieron precios de venta de $0 para varias ciudades. Esos registros no constituyen cotizaciones utilizables y se excluyeron del contenido. Tampoco sería riguroso atribuir a todo el país el precio publicado para un único establecimiento o ciudad.

¿Cómo convertir dólares a pesos colombianos con la TRM de hoy?

La conversión de referencia consiste en multiplicar la cantidad de dólares por $3.191,47. En sentido inverso, se divide el monto en pesos entre esa misma tasa. Ambas operaciones utilizan la equivalencia reportada para este jueves, no una oferta comercial garantizada.

Así, USD 100 equivalen a $319.147 colombianos y USD 1.000 equivalen a $3.191.470 al aplicar esa referencia. Estos ejemplos son cálculos aritméticos basados en la TRM reportada; no incluyen diferencias entre precios de compra y venta ni otros cargos.