Una mujer compartió en redes sociales una serie de trucos ingeniosos para hacer más fácil la tarea de empacar antes de un viaje. Se trata de Chantel Mila, conocida en TikTok como @mama_mila, quien suele dar consejos de estilo de vida y organización.

En uno de sus videos, Mila mostró algunos métodos prácticos para aprovechar mejor el espacio de la maleta y mantener la ropa en buen estado. Por ejemplo, recomendó acomodar las prendas de manera vertical. “Así podrás meter más ropa en tu maleta”, explicó mientras hacía la demostración.

Otro de sus consejos está relacionado con el olor de la ropa. Como los viajes largos hacen que las prendas pasen mucho tiempo dentro de la maleta, pueden adquirir un olor desagradable.

Para evitarlo, Mila sugirió colocar bolas de algodón con unas gotas de aceite esencial dentro del equipaje, lo que mantiene todo con un aroma fresco.

También compartió un truco para ahorrar espacio al empacar cinturones. “Coloca los cinturones alrededor de tu maleta para ahorrar espacio”, indicó, mostrando cómo los acomoda en los bordes de la ropa ya doblada.

Respecto al calzado, advirtió que puede ensuciar las prendas y recomendó guardar las pantuflas o zapatos en el forro interno de la maleta para mantenerlos separados.

Los líquidos y cosméticos son otro problema frecuente al viajar, ya que pueden derramarse sobre la ropa.

Para ello, aconsejó sacarles el aire antes de cerrarlos y usar tapas especiales. “Exprime el aire de los envases para evitar fugas”, explicó. “También puedes usar estas tapas de silicona de Amazon para prevenir derrames”, añadió.

El video incluyó tips para organizar la joyería. Para que los collares no se enreden, mostró cómo pasarlos a través de un popote o pajilla. “Evita que los collares se enreden colocándolos dentro de una pajita”, dijo.

En el caso de los aretes, sugirió usar un botón: “Así puedes mantener los pendientes juntos”, comentó mientras colocaba cada par en los agujeros del botón.

Los consejos causaron sensación entre los usuarios de TikTok. Muchos aplaudieron la creatividad de los trucos, aunque alguien señaló la ausencia de un clásico: “No usar organizadores de maleta es una locura”. Otro usuario elogió la idea del botón: “¡Es tan lindo lo de los aretes! Definitivamente lo haré, aunque no viaje a ningún lado”.

Más consejos para empacar una maleta eficientemente

Según el portal Worldpackers, empacar eficientemente comienza planificando la ropa y los artículos esenciales basándose en la duración y el destino del viaje. Recomiendan hacer una lista detallada de todo lo que realmente se necesita, evitando el “por si acaso”. Considera el clima, las actividades que realizarás y la posibilidad de lavar ropa en el destino.

El método de empaque es básico para maximizar el espacios. El portal sugiere la técnica de enrollar la ropa firmemente en lugar de doblarla, ya que esto compacta las prendas y reduce las arrugas. Los artículos más voluminosos, como chaquetas o pantalones gruesos, pueden colocarse al fondo de la maleta. Utilizar organizadores de equipaje o cubos de compresión (packing cubes) también es muy útil para mantener la ropa ordenada y comprimida.

Finalmente, para optimizar el espacio, Worldpackers aconseja aprovechar cada hueco disponible. Rellena los zapatos con calcetines, ropa interior o pequeños accesorios. Guarda los artículos de tocador en bolsas herméticas para evitar derrames y colócalos estratégicamente para equilibrar el peso. Considera también el peso total de tu maleta para evitar cargos extra en el aeropuerto.

