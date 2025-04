Cada gesto, cada mirada y, lo más importante, cada beso celebran el amor. El 13 de abril es el Día Internacional del Beso, que se celebra para honrar nuestra relación cercana a través de este dulce gesto. ¿Qué mejor manera de empezar este día especial que con un saludo de buenos días lleno de cariño y amor. Para ayudarte a expresar tus sentimientos más profundos, hemos recopilado 30 frases emotivas y románticas que puedes usar para acompañar tu saludo matutino. Desde palabras tiernas hasta declaraciones apasionadas, estas expresiones están diseñadas para avivar la llama del amor en este día tan significativo.

En 2013, un concurso realizado en Tailandia dio origen al Día Internacional del Beso. En esta competencia, exclusiva para parejas, el reto consiste en mantenerse besándose el mayor tiempo posible. Fue así como Ekkachai y Laksana Tiranarat lograron destacar el 13 de abril de ese año, rompiendo un Récord Guinness Mundial con un beso que duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, marca que hasta hoy se mantiene como el beso más largo registrado.

Frases para el Día Internacional del Beso

Con estas hermosas frases, tu saludo de buenos días se convertirá en una dulce melodía que despertará el amor en el corazón de tu pareja en este Día Internacional del Beso. ¡Que cada beso sea un recordatorio del amor eterno que comparten!

“¡Buenos días, mi amor! Que este día empiece con la dulzura de nuestros besos.” “Despertar junto a ti es el mejor regalo que la vida me puede dar. ¡Buenos días, mi tesoro!” “Cada beso tuyo es un susurro de amor que llena mi corazón de alegría. ¡Buenos días, mi vida!” “Que el primer beso del día nos recuerde lo afortunados que somos de estar juntos. Buenos días, amor mío.” “¡Buenos días, amor! Que nuestros labios se encuentren al despertar y llenen este día de amor y felicidad.” “Cada beso tuyo es un recordatorio de lo especial que eres para mí. Buenos días, mi amor eterno.” “Despierta, mi amor, y que nuestros besos sean el inicio de un día lleno de amor y aventuras.” “Buenos días, mi dulce amor. Que nuestros besos sean la melodía que acompañe este nuevo día.” “En tus besos encuentro la magia que ilumina mi vida. ¡Buenos días, mi amor!” “¡Buenos días, mi sol! Que cada beso que nos damos sea un rayo de luz en nuestro día.” “Cada beso tuyo es un tesoro que atesoro en lo más profundo de mi corazón. Buenos días, mi amor eterno.” “Despertar junto a ti es como estar en un eterno paraíso. Buenos días, mi amor eterno.” “Buenos días, mi amor. Que nuestros besos sean la energía que nos impulse a enfrentar este nuevo día juntos.” “Cada beso tuyo es un recordatorio de lo afortunado que soy de tenerte a mi lado. Buenos días, mi amor.” “¡Despierta, mi amor! El día nos espera con la promesa de muchos besos y abrazos.” “Buenos días, mi amor. Que cada beso que nos damos sea una promesa de amor eterno.” “En cada beso tuyo encuentro el hogar que tanto anhelaba. Buenos días, mi amor.” “¡Buenos días, mi vida! Que cada beso que nos damos sea una melodía de amor.” “Despertar a tu lado es como vivir en un eterno sueño del que nunca quiero despertar. Buenos días, mi amor.” “Buenos días, mi amor. Que cada beso que nos damos sea una celebración de nuestro amor eterno.” “Cada beso tuyo es una promesa de amor eterno que guardo en lo más profundo de mi corazón. Buenos días, mi amor.” “¡Buenos días, mi reina! Que el amor que compartimos se refleje en cada beso que nos damos.” “Despertar junto a ti es el mejor regalo que la vida puede darme. Buenos días, mi amor eterno.” “Buenos días, mi amor. Que cada beso que nos damos sea una bendición que nos une más y más.” “Cada beso tuyo es una caricia al alma que me llena de alegría. Buenos días, mi amor.” “¡Buenos días, mi cielo! Que cada beso que nos damos sea un recordatorio del amor que compartimos.” “Despertar a tu lado es como vivir en un eterno sueño del que nunca quiero despertar. Buenos días, mi amor.” “Buenos días, mi amor. Que cada beso que nos damos sea una demostración de nuestro amor eterno.” “Cada beso tuyo es una caricia al alma que me llena de alegría. Buenos días, mi amor.” “¡Buenos días, mi sol! Que cada beso que nos damos sea una bendición que ilumine nuestro día.”

¿Por qué el 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso?

Se conmemora cada 13 de abril en honor al beso más largo que se ha registrado en la historia. Según la página web de Guinness World Records, en 2013 una pareja tailandesa ganó el récord mundial al beso más largo. Ekkachai Tiranarat y Laksana Tiranarat participaron en una competencia anual en Tailandia organizada por Ripley’s Believe It or Not!, en Pattaya.

En la competencia participaron nueve parejas, incluyendo un matrimonio de más de 70 años. Sin embargo, los Tiranarat, quienes ya habían ganado en años anteriores, salieron triunfadores otra vez en 2013 con un beso que duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. El más largo registrado en la historia, según la organización.

Ekkachai Tiranarat y Laksana Tiranarat fue la pareja tailandesa que ganó el récord mundial al beso más largo en 2013 (Foto: Guinness World Records) ×

Además de llevarse el título, recibieron una placa metálica, dos anillos de diamantes y otro reconocimiento por parte de los Guiness World Records

