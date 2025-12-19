El hemisferio norte se prepara recibir un evento astronómico que marca el inicio de una nueva estación: me refiero al solsticio de invierno del 2025 . Este fenómeno pretende ofrecer una jornada con menor exposición solar del calendario. ¿Cuándo se podrá presenciar este evento? A continuación, te brindaré los detalles completos.

Para que tengas un mayor conocimiento sobre el solsticio de invierno, se trata del momento del año en que uno de los hemisferios (en este caso el norte) de la Tierra está inclinado al máximo, alejándose del Sol. Este hecho ocasiona que el día sea más corto y la noche más larga.

Este evento astronómico marca un punto de inflexión, ya que, después de ocurrido el solsticio, las personas presenciarán que las horas de claridad comienzan a extenderse de manera gradual, marcando el retorno de días más largos.

El solsticio marca el final del recorrido anual del sol. (Foto referencial: Freepik)

Considerando esta información, ¿en qué fecha se producirá el solsticio de invierno en el hemisferio norte este año? Los expertos indican que suele caer entre el 20 y el 23 de diciembre; sin embargo, en este 2025 tendrá lugar el domingo 21 del mes mencionado.

En qué se diferencia del equinoccio

Ambos conceptos son totalmente diferentes. En el equinoccio, el eje de la Tierra también se inclina, sin embargo, se mantiene equilibrado; es decir, no está cerca ni lejos del sol. Por lo tanto, los rayos de esta estrella caen casi perpendiculares sobre el ecuador.

Como resultado, nuestro planeta tiene casi las mismas horas de día y de noche en todas las ciudades; además, dan paso al inicio astronómico de la primavera y del otoño.

El solsticio y el equinoccio son conceptos totalmente distintos, pero permiten que la Tierra se incline. (Crédito: Pixabay)

La llegada de las estaciones varía según el calendario astronómico. El equinoccio de otoño en el hemisferio norte entre el 21 y 24 de septiembre, dependiendo del año. De manera similar, el inicio del evento de la primera suele ocurrir entre el 19 y 21 de marzo.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!