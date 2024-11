Una correcta alimentación es clave para mejorar y potenciar aspectos de la salud de todas las personas y si a esta dieta diaria le agregamos verduras, frutas o suplementos nutricionales también reforzaremos el sistema inmunológico, digestivo y cardiovascular, con beneficios que también impactan en la calidad del sueño, disminución del estrés y la salud de la piel. En esta línea, ¿conoces los beneficios del camu camu? Hoy te explico, de la mano de una nutricionista y la ciencia por qué debes consumirlo y potenciar tus dosis de vitamina C.

MIRA TAMBIÉN | Soy química farmacéutica y te digo por qué sí puedes comer helado si te duele la garganta

Esta se necesita para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo. Desde Medline Plus afirman que “se utiliza para formar una proteína importante llamada colágeno, utilizada para producir la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos; sanar heridas y formar tejido cicatricial; reparar y mantener el cartílago, los huesos y los dientes, ayudar a la absorción del hierro y es un potente antioxidante”.

MIRA TAMBIÉN | Soy oftalmóloga y te explico qué pasa con tu salud visual si dejas de comer ciertos alimentos

Teniendo en cuenta que la vitamina C no la genera el cuerpo por sí solo, ni tampoco la almacena, “es importante incluir muchos alimentos que contengan esta vitamina en la dieta diaria”. Aquí destacan las naranjas, mango, papaya, piña, fresas, sandía y el camu camu.

El camu camu ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro, controlar el azúcar en la sangre y regular la presión arterial. (Foto: freepik)

Camu camu para llenarte de vitamina C

Esta fruta amazónica se distingue por sus componentes bioactivos y riqueza en vitamina C, así como su aporte de minerales como el potasio, magnesio, zinc y propiedades antiinflamatorias. “Su consumo lleva a promover la síntesis de colágeno, beneficiando a la piel, las articulaciones y los vasos sanguíneos. Además, con su alto contenido en vitamina C, fortalece al sistema inmunológico y protege del daño celular. Esto, no solo es recomendable para deportistas, sino que también puede ayudar a personas con condiciones inflamatorias, enfermedades metabólicas o autoinmunes, moderando sus molestias”, explica Raffaella Galletti, nutricionista de Ecoland.

El camu camu, de sabor muy ácido y fuente de antioxidantes, se puede consumir de diversas formas. Una de las más comunes es en jugo, en compota para disfrutar de su pulpa o en polvo que se puede agregar a tus batidos, avena o zumos. Una opción es el Vita C de Ecoland que se recomienda consumir en cualquier momento del día, pero siempre acompañado por comidas.

Puedes mezclar el camu camu en polvo en sus jugos, batidos o avena para obtener un refuerzo de vitamina C. (Foto: Freepik / @mundo.ecoland Instagram)

¿Este contenido de salud que preparé te pareció interesante y aprendiste un poco más? Como este, hay otro tipo de utilitarios y consejos de mi autoría que serán de tu agrado y solo debes visitar Mag con frecuencia. Te invito a conocerlos y ponerlos en práctica. Si estos te gustan o sirven, no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con nuevo contenido interesante.