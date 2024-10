En la terapia de pareja, no existe una fórmula mágica que garantice una relación perfecta. Las parejas exitosas vienen en todas las formas y tamaños, influenciadas por su cultura, experiencias de la infancia y relaciones pasadas. Sin embargo, hay un aspecto que es clave para cualquier relación duradera: la comunicación.

No se trata de decir absolutamente todo lo que pasa por la mente, sino de comunicar de manera clara y con empatía. Las parejas que expresan apreciación, empatía y sus necesidades emocionales de manera efectiva, suelen tener relaciones más fuertes y satisfactorias. Amy Morin, psicoterapeuta y autora del libro “13 Things Mentally Strong Couples Don’t Do”, ha identificado algunas frases que suelen utilizar las parejas con relaciones exitosas. Según dijo Morin a CNBC Make It, si estas frases ya forman parte de tu comunicación habitual, es un indicio de que tu relación es mentalmente fuerte. Y si no es así, implementarlas puede ayudarte a crecer tanto individualmente como en pareja.

Frases que las parejas que tienen una relación exitosa siempre usan

A continuación, exploramos estas seis frases que las parejas exitosas tienden a utilizar con frecuencia, según los expertos.

1. “Te voy a decir algo que puede ser difícil de escuchar”

En una relación sana, no se debe ocultar información, incluso si creemos que puede incomodar a nuestra pareja. Es esencial abordar los temas delicados, pero con tacto. Por ejemplo, si te sientes incómodo con algo que tu pareja hizo, como compartir detalles privados con su familia, es importante que lo expreses. Introducir la conversación con una frase como esta muestra empatía y prepara el terreno para una discusión más constructiva.

Morin señala que reconocer los propios errores y ser honesto sobre las necesidades emocionales fortalece el vínculo. Decir algo difícil de manera cuidadosa demuestra respeto y cuidado por los sentimientos del otro, lo que ayuda a construir confianza.

2. “Necesito tu apoyo ahora mismo”

Los psicólogos John y Julie Gottman, reconocidos por sus investigaciones sobre el éxito en las relaciones, entrevistaron a más de 3,000 parejas y las siguieron durante 20 años. Descubrieron que no hay una fórmula única para resolver conflictos, pero algunas conversaciones son más productivas que otras. Un elemento clave es la vulnerabilidad.

Cuando una persona se siente abrumada emocionalmente, decir algo tan simple como “¿Puedo recibir un abrazo?” o “Necesito tu apoyo ahora mismo” puede cambiar el tono de la conversación y evitar que se convierta en un enfrentamiento. Permitir que tu pareja te apoye emocionalmente en momentos de necesidad fomenta un ambiente de cercanía y seguridad.

Así como no hay una única forma de tener una relación exitosa, tampoco hay un guion preestablecido para la comunicación perfecta. (Pexels)

3. “Es comprensible que te sientas así”

No siempre estaremos de acuerdo con los sentimientos de nuestra pareja, pero eso no significa que no podamos validarlos. Decir frases como “Es comprensible que te sientas así” demuestra empatía, incluso cuando no compartimos la misma perspectiva emocional. Morin destaca que validar los sentimientos de tu pareja puede ser muy reconfortante y fortalece la conexión emocional.

Al validar las emociones del otro, no solo evitas conflictos innecesarios, sino que también demuestras que estás dispuesto a escuchar y entender, lo cual es esencial para mantener una relación armoniosa.

4. “Nunca había pensado en las cosas de esa manera”

En cualquier relación, es crucial escuchar y estar dispuesto a considerar la perspectiva de la otra persona. Habrá momentos en los que quizás no estés de acuerdo al principio, pero frases como “Nunca había pensado en las cosas de esa manera” o “Tu punto de vista tiene sentido” ayudan a mostrar que estás abierto a escuchar y a comprender.

Según los Gottman, estos momentos de “llegar a un sí” son esenciales para fomentar el respeto y la cooperación en la pareja. La disposición a comprometerse y a ver las cosas desde la perspectiva del otro es uno de los pilares de las relaciones exitosas.

5. “Lo siento por la parte que me toca en esto”

Asumir la responsabilidad en los conflictos es fundamental para el crecimiento mutuo. Morin explica que cuando una persona reconoce su parte en un desacuerdo, incrementa la probabilidad de que la otra también lo haga. Decir “Lo siento por la parte que me toca en esto” desactiva la situación y permite que ambas partes pongan su energía en encontrar una solución, en lugar de estancarse en culparse mutuamente.

Las parejas más exitosas son aquellas que evitan el ciclo de culpas y trabajan juntas para superar los obstáculos.

Implementarlas en el día a día no solo mejora la calidad de la relación, sino que también fortalece la conexión emocional y el respeto mutuo. (Pexels)

6. “Vamos a encontrar una solución”

Los problemas son inevitables en cualquier relación, pero la manera en que se abordan puede marcar la diferencia. Las parejas exitosas abordan los problemas como un equipo. Incluso si la situación está fuera de la relación, como un conflicto laboral, ofrecer apoyo y trabajar juntos para encontrar una solución fortalece el vínculo.

Morin sugiere que, aunque algunos problemas recaen principalmente en tu pareja, como una situación con su jefe, el simple hecho de mostrar interés en colaborar refuerza el sentido de compromiso y apoyo mutuo. Las parejas que resuelven problemas juntas desarrollan un lazo más profundo y resiliente.