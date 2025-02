La seguridad y el bienestar de los estudiantes migrantes en California está cobrando relevancia con la reciente introducción de un proyecto de ley que busca proteger a esta comunidad de posibles redadas migratorias. Un par de proyectos de ley en la Legislatura —AB 49 y SB 48— impedirían que se detengan a estudiantes indocumentados o a parientes en las instalaciones escolares o cerca de ellas sin una orden judicial.

Los proyectos de ley son una respuesta a la amenaza del presidente electo Donald Trump de deportar a los inmigrantes indocumentados, una medida que podría tener consecuencias importantes para las escuelas en California, que financia sus escuelas en función de la asistencia y donde el 12% de los estudiantes asisten a clases tienen al menos un padre indocumentado.

Ambos proyectos de ley dificultarían y demorarían más el ingreso de los agentes a escuelas o guarderías, pero sólo pueden demorar los arrestos, no detenerlos. “Estos proyectos de ley no pueden de ninguna manera invalidar la ley federal”, dijo Kevin Johnson, profesor de derecho en la Universidad de California en Davis. “Pero responden a una gran preocupación de la comunidad de que no es seguro llevar a los niños a la escuela… No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es esto, lo vulnerables que se sienten los inmigrantes indocumentados en este momento”.

Trump planea eliminar las pautas de "ubicaciones sensibles" que garantiza el acceso de la Policía a las escuela e intervenir a los estudiantes indocumentados. (Foto: AFP)

¿De qué trata la ley AB 49 y la SB 48?

La AB 49, propuesta por el asambleísta Al Muratsuchi, demócrata de Torrance, exigiría que los agentes de inmigración obtengan un permiso por escrito del superintendente antes de ingresar a la propiedad escolar . También prohíbe que los agentes estén en habitaciones donde haya niños.

La SB 48, presentada por la senadora Lena González, demócrata de Long Beach, prohibiría a la policía local cooperar con agentes federales (por ejemplo, ayudando en arrestos o brindando información sobre el estado migratorio de las familias) a una milla de una escuela. También prohíbe a las escuelas compartir información sobre estudiantes y familias con las autoridades federales.

Los distritos escolares también han redoblado sus esfuerzos para proteger a los estudiantes y a las familias. El Distrito Unificado de Los Ángeles se ha asociado con organizaciones de asistencia legal para ayudar a las familias y ha ordenado a las escuelas que no pregunten a los estudiantes sobre su estatus migratorio. El Distrito Unificado de San Francisco tiene políticas similares.

“(El Distrito Unificado de San Francisco) es un refugio seguro para todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio”, escribió la superintendente Maria Su a la comunidad después de las elecciones de noviembre. “El SFUSD reafirma su postura de que todos los estudiantes tienen derecho a asistir a la escuela independientemente de su estatus migratorio o el de sus familiares”.

Las escuelas como refugios seguros

Las escuelas han sido durante mucho tiempo refugios seguros para los estudiantes inmigrantes. Según un fallo de la Corte Suprema de 1982, las escuelas públicas deben inscribir a todos los estudiantes independientemente de su estatus migratorio y no pueden cobrar matrícula a los estudiantes que no sean residentes legales. Y desde 2011, las pautas federales desalientan a los agentes de realizar arrestos de inmigración en escuelas, hospitales, iglesias, juzgados y otros “lugares sensibles”.

California, ¿uno de los mejores lugares para vivir?

Ambos proyectos de ley están a la espera de audiencias en la Legislatura. Tammy Lin, abogada supervisora de la Clínica de Inmigración de la Universidad de San Diego, espera que California siga tomando medidas para proteger a las familias indocumentadas, pero los conflictos políticos serán inevitables.

Es probable que la administración entrante de Trump se enfrente a California y otros estados de tendencia izquierdista en materia de inmigración. Incluso dentro del estado, es probable que surjan conflictos entre los líderes estatales y los de regiones más conservadoras, o incluso entre agencias de la misma zona. En el condado de San Diego, por ejemplo, la Junta de Supervisores ordenó a la oficina del sheriff que no notificara a los funcionarios federales de inmigración cuando liberara a presos indocumentados sospechosos de estar en la cárcel, pero el sheriff se negó a cumplir.

Lin también dijo que no le sorprendería si hubiera un intento de revocar el fallo de la Corte Suprema que garantiza la educación a los niños indocumentados, lo que potencialmente allanaría el camino para que se revirtieran los derechos de otros inmigrantes. “Es una pendiente resbaladiza”, dijo. “Los inmigrantes lo saben, por eso hay un inmenso miedo e incertidumbre en este momento. Pero proyectos de ley como estos muestran que California sigue siendo uno de los mejores lugares donde se puede vivir”.