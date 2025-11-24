Las celebraciones por el Día de Acción de Gracias comienza para millones de familias en Estados Unidos. En Nueva York, esta festividad trae consigo el clásico Desfile de Thanksgiving de Macy’s. Desde su primera edición en Manhattan el 27 de noviembre de 1924, el evento reúne a espectadores que disfrutan de actuaciones de Broadway, bandas de música, enormes globos y la tradicional llegada de Santa Claus.

La tradición continúa con la edición número 99 del desfile, que se emitirá por NBC el jueves 27 de noviembre, de 8:30 a.m. a 12 p.m. (ET). Además, estará disponible en streaming por Peacock. Quienes prefieran verlo en persona podrán ubicarse a lo largo de los 2.5 millas del recorrido que culmina en la tienda principal de Macy’s en Herald Square.

A pesar de que muchos espectadores siguen el evento año tras año, existen detalles poco conocidos sobre los famosos globos del desfile. Estos datos fueron recopilados en un artículo elaborado por la revista People.

Una de las curiosidades más llamativas es que el desfile original no incluyó globos. En 1924, los protagonistas fueron animales reales del Zoológico de Central Park, como leones y camellos. No fue hasta 1927 que aparecieron los primeros globos, inicialmente con diseños genéricos. Ese mismo año, Felix the Cat se convirtió en el primer “globo de personaje” en recorrer Manhattan.

Otro dato es que Macy’s fabrica todos los globos en un estudio propio en Nueva Jersey. Allí, un equipo de 50 empleados trabaja todo el año en un almacén de 70,000 pies cuadrados en Moonachie. Entre ellos hay diseñadores de vestuario, carpinteros y artistas que hacen posible cada detalle del desfile.

Con el paso del tiempo, los globos se convirtieron en el corazón del evento. (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

“Tenemos un estudio increíble donde diseñamos, construimos e ingenierizamos cada uno de los globos… Es un espacio grande y hermoso que nos permite inflar los globos… En realidad es un espacio mágico”, declaró años atrás Amy Kule, ex directora ejecutiva del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s.

El proceso de creación de un globo puede tomar unos cinco meses. “Hay muchas etapas diferentes, y depende de qué tan intrincado sea un globo… Uno redondo con ojos y boca es fácil, pero un globo de Trolls con cuatro personajes requiere mucha ingeniería para cobrar vida”, detalló Kule.

Construidos con tela de nailon y recubiertos con uretano, los globos se ensamblan con calor para lograr un sellado hermético. Además, deben desmontarse en partes para poder pasar por el Lincoln Tunnel antes de llegar a Manhattan.

Una vez armados, los globos se inflan y se pintan a mano para evitar que la pintura se quiebre. Los artistas mezclan colores personalizados y usan hasta 240 galones de pintura por globo, con más de 300 tipos de pinceles diferentes.

Aunque hoy son inflados con helio, originalmente los globos se sostenían con postes. El cambio llegó en 1928.

Cambios tecnológicos, escasez de helio e incidentes históricos marcaron la evolución del festival. (Foto: AFP)

Para 2015, Macy’s se había convertido en el segundo mayor consumidor de helio en el mundo, solo detrás del gobierno estadounidense, algo que se complicó en 1958 debido a una escasez que obligó a la compañía a llenar tres globos con aire y soportarlos con grúas.

Otro dato que muchos desconocen es que ningún globo se ha escapado durante el desfile, aunque antiguamente se soltaban al final.

“En realidad solíamos dejarlos ir al final del desfile… Pero hasta 1931, si encontrabas uno en tu jardín, podías llevar la etiqueta a Macy’s y recibir un regalo especial”, recordó Kule.

Los llamados “balloon races” duraron apenas cuatro años, hasta incidentes con aviones en 1931 y 1932 que llevaron a cancelar la práctica.

Los personajes femeninos han tenido una presencia limitada en la historia del desfile. La primera en aparecer fue Mrs. Katzenjammer en 1929, pero no fue hasta 1982 que otra figura femenina (Olive Oyl) volvió a tomar los cielos del desfile, seguida por Raggedy Ann en 1984. Entre los iconos más famosos destaca Mickey Mouse, cuyo primer globo de 1934 fue diseñado en colaboración con Walt Disney. Minnie, en cambio, debutó recién en 2024.

Miles de personas trabajan para mantener viva esta tradición que llega cada año a millones de espectadores. (Foto: AFP)

El desfile también tuvo impacto durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1942 y 1944, Macy’s donó más de 650 libras de caucho de sus globos para apoyar el esfuerzo bélico, lo que provocó la única cancelación del desfile en su historia.

Después de accidentes con el viento, como el de 1997 con el globo de Cat in the Hat, Nueva York estableció límites estrictos de velocidad del viento para permitir el vuelo.

Finalmente, otro aspecto importante es el equipo humano detrás de los globos. Solo empleados de Macy’s, sus familias o personas vinculadas al evento pueden ser manejadores.

Cada globo requiere entre 50 y 90 personas y un “piloto de globo” que lidera al grupo caminando de espaldas por todo el recorrido. Durante el año, los voluntarios participan en entrenamientos especializados para manejar estas enormes figuras con seguridad.

Cómo ver el Desfile de Acción de Gracias de Macy’s

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s se celebra anualmente el Día de Acción de Gracias, que es el cuarto jueves de noviembre (en 2025, es el 27 de noviembre). El evento de tres horas comienza a las 9:00 a. m. EST en Manhattan, Nueva York. La ruta del desfile empieza en el Upper West Side (cerca de West 77th Street y Central Park West), avanza por Central Park West y la Sexta Avenida, y concluye frente a la icónica tienda de Macy’s en Herald Square (Calle 34).

Para verlo, puedes asistir en persona a lo largo de la ruta, aunque la zona cerca de Herald Square suele estar muy concurrida. La forma más común de verlo es por televisión, ya que es transmitido a nivel nacional en Estados Unidos por la cadena NBC, con cobertura que comienza a las 9:00 a. m. EST.

