Nueva York respira un poco más tranquila de cara al desfile de Thanksgiving de Macy’s 2025. Aunque millones de viajeros podrían enfrentar complicaciones antes del feriado por dos sistemas de tormentas que cruzarán el país, los pronósticos tempranos apuntan a que la mañana del desfile en la Gran Manzana sería, en principio, bastante estable.

El panorama nacional, sin embargo, es más movido. FOX Weather anticipa que la primera tormenta se formará el lunes en las llanuras del sur y avanzará hacia el Atlántico medio, con posibilidad de llegar al noreste el martes. Su trayectoria todavía es incierta, pero podría dejar lluvias intensas en el sur y afectar a quienes viajen por la costa este en los días previos a la festividad.

Este es el pronóstico del tiempo a largo plazo para el Thanksgiving 2025 en EE.UU. | Crédito: FOX Weather

Un segundo sistema entraría por el Pacífico Noroeste a inicios de la próxima semana y cruzaría el país hacia mediados de semana. En este caso, se espera lluvia desde Misuri hasta Texas entre el miércoles y Thanksgiving Day. Si el aire frío se instala, no se descarta la posibilidad de nieve en algunas zonas.

Por ahora, lo que no se sabe con precisión es el recorrido exacto de ambas tormentas. Ese detalle será clave para confirmar si los viajeros tendrán un respiro o más complicaciones en las rutas, aeropuertos y autopistas.

En cuanto al desfile, la perspectiva local es mucho más alentadora: Nueva York debería mantenerse seca durante la mañana del evento, lo que permitiría que la celebración avance sin mayores interrupciones. Se esperan condiciones suaves y tal vez algo ventosas, un escenario que los organizadores siguen de cerca, ya que el viento es determinante para saber si los enormes globos de personajes pueden elevarse con seguridad.

Los meteorólogos siguen evaluando el clima del desfile ante posibles cambios en el patrón de tormentas. | Crédito: David Dee Delgado / AFP

Los meteorólogos continuarán ajustando el pronóstico en los próximos días, pero por ahora, la gran noticia es que el desfile tiene buenas probabilidades de lucirse bajo un cielo tranquilo.

