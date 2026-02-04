El brote de sarampión en Carolina del Sur continúa expandiéndose y ya no se limita al condado de Spartanburg, según informó el Departamento de Salud del estado en una actualización publicada el 3 de febrero. Las autoridades confirmaron que el número total de casos asciende a 876, de los cuales 788 corresponden a menores de 18 años. Según People, el informe detalla que se sumaron 29 nuevos contagios y que actualmente hay 354 personas en cuarentena hasta el 24 de febrero, además de 22 en aislamiento.

Entre los afectados, 233 son niños menores de 5 años y otros 555 tienen entre 5 y 17 años, lo que refleja un fuerte impacto en la población infantil y adolescente.

Las autoridades sanitarias también confirmaron un nuevo caso en el condado de Sumter. “El DPH también ha confirmado un caso de sarampión en un residente del condado de Sumter. En este punto de la investigación, aún no está claro si este nuevo caso está vinculado al brote del Upstate centrado en el condado de Spartanburg o si la persona pudo haberse expuesto en otros lugares donde hay sarampión”, indicó el comunicado oficial.

El condado de Sumter se encuentra varios condados al sur de Spartanburg, donde el brote comenzó en octubre. Desde entonces, los contagios no han dejado de aumentar y, durante la segunda semana de enero, el número de casos se duplicó. El viernes anterior al último informe, el total era de 847 casos confirmados.

La mayoría de los contagios corresponde a menores de 18 años, incluidos cientos de niños pequeños. (Foto referencial: Freepik)

Las personas que estuvieron en contacto con infectados fueron puestas en cuarentena, entre ellas muchos estudiantes de escuelas primarias.

El Departamento de Salud de Carolina del Sur señaló como posibles lugares de exposición recientes un restaurante mexicano llamado Mariachis, un supermercado Food Lion y una tienda Walmart.

De acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el 91,2% de los niños en edad de jardín de infantes en Carolina del Sur está vacunado. Esa cifra está por debajo del nivel necesario para alcanzar la inmunidad colectiva.

Los expertos advierten que las tasas de vacunación actuales están por debajo del nivel necesario para frenar la propagación del virus. (Foto referencial: Freepik)

“Cuando más del 95% de las personas de una comunidad están vacunadas (cobertura superior al 95%), la mayoría queda protegida a través de la inmunidad comunitaria (inmunidad de grupo)”, explica la agencia.

El CDC señala además que el 94% de las personas infectadas con sarampión en 2026 no estaba vacunada con la triple viral (MMR), que la agencia describe como “muy segura y eficaz”.

El sarampión no es “solo una erupción leve”, advierte el organismo: puede provocar fiebre alta, tos, neumonía, inflamación del cerebro y, en algunos casos, la muerte.

Según el CDC, una de cada cinco personas con sarampión requiere hospitalización y uno de cada 20 niños desarrolla neumonía, “la causa más común de muerte por sarampión en niños pequeños”.

Cómo actuar si tú o un conocido presentan posibles síntomas de sarampión

Si sospechas que tienes sarampión en EE. UU., los CDC sugieren llamar por teléfono al médico antes de acudir a cualquier centro de salud. No entres directamente a una clínica o sala de emergencias, ya que podrías contagiar a otros en la sala de espera.

Al llamar, informa sobre tus síntomas para que el personal pueda coordinar una entrada aislada y evitar la propagación del virus, el cual permanece en el aire hasta por dos horas.

Mientras esperas atención, debes aislarte por completo en casa y evitar ir al trabajo, escuela o lugares públicos.

El sarampión se identifica inicialmente por fiebre alta, tos, moqueo y ojos rojos, seguidos de un sarpullido que comienza en la cara.

Si estuviste expuesto y no estás vacunado, la vacuna MMR puede prevenir la enfermedad si se aplica dentro de las 72 horas posteriores al contacto, por lo que la rapidez es vital.

El sistema de salud de EE. UU. considera el sarampión una enfermedad de notificación obligatoria, por lo que las autoridades locales de salud pública te contactarán para realizar un rastreo de contactos. Esto ayuda a proteger a personas vulnerables, como niños pequeños o personas con sistemas inmunitarios débiles, quienes tienen un mayor riesgo de complicaciones graves.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!