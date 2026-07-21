Un sismo de magnitud 5.1 registrado en la región Junín, en el centro del Perú, provocó momentos de tensión durante dos celebraciones de matrimonio, luego de que los invitados fueran sorprendidos por el fuerte movimiento mientras participaban de las recepciones. El fenómeno natural ocurrió durante la noche del sábado 18 de julio y generó preocupación entre los habitantes de varias localidades de la zona. Las escenas quedaron grabadas en video y muestran cómo el ambiente festivo cambió en cuestión de segundos.

El movimiento telúrico ocurrió la noche del sábado 18 de julio y fue captado por cámaras de seguridad y grabaciones realizadas durante distintas actividades en la zona. Uno de los registros que llamó la atención fue el de una boda celebrada en el distrito de Chongos Bajo, donde los novios y sus invitados vivieron instantes de angustia.

Siguen las réplicas luego del sismo de 5.1 grados en Chupaca, Junín, del 18 de julio. | Crédito: IGP

El video fue difundido por Producciones Patrón Santiago, empresa encargada de la cobertura audiovisual de la boda realizada en el local El Salonazo de Chongos Bajo. En las imágenes se observa a los asistentes disfrutando de la recepción cuando, de manera repentina, el recinto comienza a sacudirse por el impacto del sismo.

Los invitados intentan mantener el equilibrio mientras las estructuras del local se mueven. Poco después, un corte de energía eléctrica dejó el lugar completamente a oscuras, interrumpiendo la grabación y aumentando la incertidumbre entre quienes se encontraban en la celebración.

Otra boda fue sorprendida por el sismo en Perú

El movimiento también sorprendió a los asistentes de otra boda en Junín, cuyo video fue compartido posteriormente en redes sociales. En las imágenes se observa a los novios, músicos e invitados reaccionando ante el inesperado remezón mientras la celebración se desarrollaba con normalidad.

Al igual que en el primer caso, la energía eléctrica se interrumpió dentro del local y los asistentes quedaron desconcertados durante algunos minutos. La fiesta fue pausada hasta que el movimiento terminó y los invitados pudieron recuperar la tranquilidad.

Cámaras registraron el impacto del sismo en Junín

Además de las imágenes tomadas durante las bodas, cámaras de seguridad ubicadas en distintos puntos de Junín captaron el momento exacto en que ocurrió el sismo. Los videos muestran cómo algunas estructuras se estremecen, objetos comienzan a balancearse y varias personas salen rápidamente de viviendas y establecimientos como medida de precaución.

El sismo en Perú dejó daños en viviendas y vías de comunicación, además de más de 20 personas heridas en Junín. | Crédito: Andina / Yershon Vilca

Ciudadanos de diferentes localidades también compartieron grabaciones del movimiento, mostrando la intensidad con la que fue percibido el sismo en la región.

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