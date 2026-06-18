California es uno de los estados de EE.UU. más expuestos a peligros naturales como incendios forestales, inundaciones, terremotos, tsunamis y actividad volcánica. Por eso es clave que cada integrante de la familia sepa cómo prepararse con anticipación, conocer los riesgos de su zona y hablar en casa sobre qué harían si se enfrentan a una emergencia. Contar con un plan familiar claro y con una mochila de emergencia lista puede marcar la diferencia entre reaccionar con calma o caer en el caos cuando ocurre un desastre. A continuación, te indicamos qué hacer específicamente frente a la amenaza de un temblor.

Un temblor puede ocurrir sin aviso, pero la preparación no. Saber qué documentos guardar, cómo asegurar tu casa y qué llevar en tu mochila es clave para cuidar a tu familia en California (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando Gemini)

¿CÓMO PREPARAR UN PLAN FAMILIAR ANTE TEMBLORES EN CALIFORNIA?

La Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES) publicó una guía para que las familias estén preparadas ante emergencias, en este caso frente a un temblor. Toma nota de lo que debes hacer:

DOCUMENTOS Y REGISTROS

Tener documentos y registros importantes a mano puede ahorrarte tiempo y dolores de cabeza después de un temblor o cualquier catástrofe. Es importante recopilarlos, hacer copias y guardarlos en un lugar seguro. Prepáralos para llevarlos contigo en caso de evacuación.

Fotografías: tómense fotografías mutuamente e incluyan a sus mascotas. Las fotos recientes de ti y tus familiares pueden ayudar al personal de emergencias a localizarlos en caso de que se separen. También asegúrate de tomar fotografías de tu propiedad y de los objetos de valor para facilitar las reclamaciones a los seguros en caso de daños o destrucción.

tómense fotografías mutuamente e incluyan a sus mascotas. Las fotos recientes de ti y tus familiares pueden ayudar al personal de emergencias a localizarlos en caso de que se separen. También asegúrate de tomar fotografías de tu propiedad y de los objetos de valor para facilitar las reclamaciones a los seguros en caso de daños o destrucción. Registros personales: ten copias de la información de identificación personal, como licencias de conducir, pasaportes, partidas de nacimiento o documentación de inmigración o naturalización, información del Seguro Social, documentos de matrimonio o divorcio, títulos o escrituras, registros de automóviles o embarcaciones y, además, haz un inventario de tus pertenencias.

ten copias de la información de identificación personal, como licencias de conducir, pasaportes, partidas de nacimiento o documentación de inmigración o naturalización, información del Seguro Social, documentos de matrimonio o divorcio, títulos o escrituras, registros de automóviles o embarcaciones y, además, haz un inventario de tus pertenencias. Registros financieros: conserva registros como pólizas de seguro, registros de inversiones, información fiscal, recibos de sueldo o declaraciones de beneficios del empleador, y cualquier testamento, fideicomiso o poder notarial financiero o médico. Para obtener más información sobre la preparación financiera, visite www.ready.gov/financial- preparedness.

conserva registros como pólizas de seguro, registros de inversiones, información fiscal, recibos de sueldo o declaraciones de beneficios del empleador, y cualquier testamento, fideicomiso o poder notarial financiero o médico. Para obtener más información sobre la preparación financiera, visite www.ready.gov/financial- preparedness. Registros informáticos o digitales: si conservas registros financieros y personales en una computadora o en archivos digitales, actualízalos con regularidad para garantizar la exactitud de la información. Almacena fotografías y videos de tu familia y haz copias de seguridad periódicamente en un servicio de almacenamiento en la nube o en dispositivos de almacenamiento separados para mantenerlos seguros.

si conservas registros financieros y personales en una computadora o en archivos digitales, actualízalos con regularidad para garantizar la exactitud de la información. Almacena fotografías y videos de tu familia y haz copias de seguridad periódicamente en un servicio de almacenamiento en la nube o en dispositivos de almacenamiento separados para mantenerlos seguros. Seguro: asegúrate de que tu casa, bienes y pertenencias estén cubiertos en caso de catástrofe.

asegúrate de que tu casa, bienes y pertenencias estén cubiertos en caso de catástrofe. Consulta con tus proveedores de seguros qué está cubierto y qué no, o si hay alguna cobertura que pueda ser específica para peligros en tu área. Lleva contigo copias de cualquier cobertura médica, del hogar o de automóvil/embarcación.

Almacenamiento seguro: considera invertir en dispositivos y recipientes de almacenamiento portátiles y duraderos diseñados para resistir el fuego y el agua a fin de mantener tus documentos seguros. Otra opción es elegir un servicio de almacenamiento de tus archivos en la nube.

SOBRE TU CASA

Elabora un plan para escapar de tu vivienda durante una emergencia. Si vives en una casa de varios pisos o en un edificio de apartamentos, determina con anticipación una manera segura de llegar a la planta baja. Ten en cuenta las necesidades de los niños pequeños y de las personas con movilidad reducida. Asimismo, conoce la ubicación de las llaves de paso de servicios públicos y cómo interrumpirlos en caso de fugas o daños.

Puntos para considerar

Instale detectores de humo y de monóxido de carbono en todos los niveles de tu casa y realiza pruebas con regularidad para garantizar un funcionamiento adecuado. Instala alarmas vibratorias y detectores visuales de humo si tú o tus seres queridos tienen dificultades visuales o auditivas.

Incluye lo que necesitarás para salir de las ventanas o puertas y asegúrate de considerar y tener un plan para las barras de seguridad o las cerraduras de las ventanas.

Designa al menos dos lugares de reunión en caso de que tú o tu familia se separen durante un temblor.

Identifica múltiples rutas de evacuación de tu comunidad. Las carreteras se pueden bloquear o dañar, así que consulta con los administradores de emergencias locales o mediante las alertas de emergencias para obtener información actualizada.

SIETE PASOS PARA LA SEGURIDAD ANTE TERREMOTOS

La Alianza Nacional Contra Terremotos (Earthquake Country Alliance) sugiere los siguientes pasos “para la seguridad ante terremotos”:

1. Asegura tu espacio. Identifica los peligros y ajusta los objetos móviles.

2. Para mantenerte a salvo. Crea un plan para catástrofes y decide cómo te comunicarás en caso de emergencia.

3. Organiza los suministros para estas situaciones en lugares convenientes.

4. Minimice las dificultades financieras. Organice documentos importantes, refuerza tu propiedad y considera contratar un seguro.

5. Cuando haya un terremoto tírate al piso, cúbrete y sujétate (Drop, Cover, and Hold On).

6. Mejora la seguridad después de los terremotos. Evacúa si es necesario, ayuda a los heridos y prevén más lesiones o daños.

7. Para reconectarte y retornar a tu vida diaria, vuelve a comunicarte con otras personas, repara los daños y reconstruye la comunidad.

Recomendaciones cuando ocurre un temblor (Foto: Cal OES)

¿CÓMO ARMAR UNA MOCHILA DE EMERGENCIA?

La lista de suministros de emergencia puede depender de la catástrofe. A continuación, una lista de elementos que debes tener, ya sea para que te refugies en el lugar o que debas evacuar.

Suministros básicos

- Agua: como mínimo un galón por persona por día, durante al menos tres días, para beber y para aseo.

- Comida: suministro para al menos tres días de alimentos no perecederos y un abrelatas manual. Si tienes hijos pequeños o mascotas debes incluir:

Fórmula infantil, pañales y elementos calmantes.

Comida y agua adicional para mascotas.

- Medicamentos recetados: copias de recetas. Asimismo, debes llevar:

Registros de vacunación y alergias.

- Radio a pilas o a manivela y una radio meteorológica (Weather Radio) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) con alerta de tonos (Tone Alert).

- Teléfonos celulares con cargador y batería de respaldo.

- Linternas.

- Pilas adicionales.

- Kits de primeros auxilios.

- Productos de higiene personal o toallitas húmedas, bolsas de basura y bridas de plástico para aseo personal.

- Silbato para pedir ayuda.

- Llave inglesa o pinzas para cerrar el suministro de servicios públicos.

- Mapas locales.

- Documentos importantes de la familia, como fotografías recientes, copias de documentos de identidad, información financiera y de seguros, copias de listas de contactos y cualquier otro registro importante. Estos deben guardarse en un recipiente portátil impermeable, en una memoria miniatura o en un disco duro externo.

- Dinero en efectivo para gastos de emergencia, ya que los sistemas de pago electrónico podrían estar fuera de servicio.

- Bolsas de dormir o mantas para cada persona.

Desde documentos importantes hasta agua, medicinas y equipos básicos, organizar tus registros y tu hogar te permite reaccionar con calma ante un sismo en California (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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