Lo que te espera en estos momentos es una actividad que te despejará de tus preocupaciones o te quite el aburrimiento que sientes ahora; no obstante, no lo consideres que será simple de resolverlo. He diseñado un reto de matemáticas que te pedirá sumar, restar, multiplicar o dividir a una velocidad única, pues habrá un tiempo límite. Que la complejidad no te desanime, al contrario, tómalo como una excelente oportunidad para que tu cerebro esté en acción. ¡Buena suerte!

Las matemáticas son increíbles porque activan tu cerebro de inmediato. Lo mejor es que, según un estudio de la Universidad del Sur de México, resolver problemas matemáticos no solo agiliza tu mente, sino que también te ayuda a relajarte. ¡La combinación ideal para retarte y liberar el estrés!

¿Serás capaz de lograrlo?

Es momento que analices el siguiente ejercicio: 8 x 4 + 20 / 2 - (5 x 4). Ten en cuenta que solo dispones de 7 segundos para decirme cuál es el resultado correcto de este problema. Que la cantidad de tiempo no te desespere, al contrario, respira profundo y confía en tus conocimientos. ¡Sé que puedes lograrlo!

Reto matemático: Tienes la misión de completar este juego mental en tiempo récord. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto matemático

Prepárate porque ahora sabrás si resolviste correctamente este problema o fallaste en esta ocasión. Sea cualquiera de estas dos opciones, te incentivo a que sigas realizando estos ejercicios. Así permitirás que tu cerebro se acostumbre a la dificultad y te despejes de tus preocupaciones. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Te indicaré que se trata del número 20.

Reto matemático: Así debiste desarrollar este ejercicio numérico. ¿Lo hiciste igual? (Creación: Mag)

