Una actividad que se ha posicionado como una opción preferida para miles de usuarios que navegan en Internet son los retos de matemáticas . Sucede que estos juegos miden la capacidad de tu razonamiento y qué tan rápido eres. Por esa razón, te invito a que desarrolles el ejercicio que he preparado ahora, pero existe un motivo por el cual perderías en tu intento: la cantidad de tiempo. ¿Tú crees que 8 segundos serán suficientes para ti?

Las matemáticas son una pasada porque ponen tu cerebro a trabajar al instante. Y no solo eso, según un estudio de la Universidad del Sur de México, hacer ejercicios matemáticos no solo te ayuda a pensar más rápido, sino que también te relaja. La combinación perfecta para entrenar la mente y bajar el estrés.

¿Vencerás la dificultad de este ejercicio?

Supera la dificultad del siguiente ejercicio: 6 x 4 - 10 (5 - 2). Toma en cuenta que el enunciado es corto y será un poco más sencillo de solucionarlo, pero sin olvidar que tienes un límite de segundos. Recuerda las enseñanzas que te brindaron en la escuela y aplícalas ahora. ¡El conteo regresivo comienza desde este momento!

Reto matemático: Es tu oportunidad de demostrar que eres un gran desarrollador de ejercicios numéricos. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto matemático

Te comentaré que este problema no era tan complicado, pero si fallaste, no tienes de qué preocuparte. Siempre habrás más oportunidades para seguir intentándolo; no obstante, es necesario que sigas practicando para mejorar tus habilidades numéricas. Sin más que decir, la respuesta de este ejercicio es -6.

Reto matemático: ¿Consideras que este desafío matemático fue demasiado fácil o complicado? (Creación: Mag)

