¿Presentas una buena rapidez mental? Quizás consideres que sí, pero eso lo sabré si aceptas en realizar el reto de matemáticas que he preparado. No es nada del otro mundo, ya que deberás sumar, restar, multiplicar o dividir; no obstante, la dificultad parte de la cantidad de tiempo que dispones. En solo 8 segundos tendrás que acertar con el resultado de este ejercicio. Es un verdadero desafío que te permitirá conocer en qué nivel se encuentra tu agilidad.

¿Sabes por qué está increíble hacer ejercicios de matemáticas? ¡Porque te traen un montón de beneficios! Según un artículo de Euroinnova, aunque algunos parezcan pan comido, en realidad te ayudan a pensar con más lógica, te hacen más curioso, mejoran tu agilidad con los números y te convierten en un genio del razonamiento.

¿Lo lograrás a tiempo?

Trata de resolver en el menor tiempo posible lo siguiente: (50 / 5) 4 + 10 - 20. Si recuerdas las enseñanzas que te brindaron en etapa escolar, es seguro que podrás resolverlo fácilmente. Pese a ello, no te confíes. Concéntrate y brinda tu mejor esfuerzo. ¡La cuenta regresiva a ha iniciado!

Reto matemático: Tienes que ser rápido para superar la dificultad de este problema. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto matemático

Como habrás experimentado, este simple juego de números ha logrado que tu cerebro esté activo con el objetivo de hallar el resultado correcto. No es tan importante si ganas o pierdas, lo primordial es que practiques y potencias tus conocimientos sobre esta materia. Sin más que añadir, te indicaré que la respuesta es 30.

Reto matemático: Esta es una interesante opción de entretenimiento para tus ratos libres. ¡Te espero en una próxima ocasión! (Creación: Mag)

