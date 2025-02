Es verdad que todos los seres humanos contamos con un buen razonamiento, pero existen contados que tienen ese don de resolver cualquier dificultad en un abrir y cerrar de ojos. Esta habilidad te brinda un plus sobre los demás. ¿Tú lo posees? Podrás descubrirlo si te animas a realizar el reto de matemáticas que he diseñado. Existe una complicación y se trata de la cantidad de tiempo, pues dispones de 8 segundos; no obstante, si presentas buenos conocimientos en números, la victoria estará asegurada.

¿Sabías que hacer ejercicios de matemáticas está genial por un montón de razones? Según un artículo de Euroinnova, aunque algunos problemas parezcan fáciles, en realidad te ayudan a pensar de manera más lógica, despiertan tu curiosidad, mejoran tu agilidad con los números y te convierten en un experto del razonamiento. ¡Es un entrenamiento mental súper completo!

¿Podrás solucionarlo a tiempo?

Te presento el ejercicio que te desafiará en estos momentos: 80 / 4 - 20 + 10 x 5. Ten en cuenta la cantidad de tiempo que dispones y haz valer cada segundo. Concéntrate y aplica las enseñanzas que te brindaron tus profesores en tu etapa escolar. ¡Sé que lo lograrás!

Reto matemático: Tendrás que pensar velozmente para resolver este ejercicio. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto matemático

¿Ya tienes la respuesta en mente? No cantes victoria porque falta corroborar si es la correcta. Solo tenías que aplicar el método PEMDAS y así se obtiene como resultado final 50. No es relevante si ganaste o perdiste, lo importante es que tu cerebro esté en constante trabajo y potencies tus conocimientos sobre esta materia.

Reto matemático: Esta es la respuesta correcta del problema. ¿Lo lograste? (Creación: Mag)

