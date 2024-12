Hoy te presento uno de los retos visuales más exigentes que han enfrentado los internautas. Me refiero al desafío de encontrar cinco diferencias entre unas imágenes en solo diez segundos. Quizás da la impresión de que es una tarea imposible de completar, pero no es así. No todos lo hacen.

¡Qué buena decisión tomar el desafío! Te aseguro que es sabio buscar un entorno sin distracciones antes de comenzar esta tarea. Aquí, la concentración es fundamental. Ten en cuenta que el tiempo es un recurso escaso para este negocio. No puedes permitirte derrochar un solo segundo.

Las imágenes del reto visual

Cada imagen del reto visual (hay dos en total) muestra un muñeco de nieve. Estos aparentan ser idénticos, pero no. Poseen 5 diferencias, las cuales debes identificar en tan solo 10 segundos. Sin duda, esta es una gran oportunidad para que demuestres toda tu capacidad de observación.

RETO VISUAL | Cada imagen que encuentras aquí muestra un muñeco de nieve. Los dos parecen idénticos, pero la verdad es que poseen 5 diferencias. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

La vida continúa. No te debes sentir mal por haber fallado. Tendrás tu revancha. Si en caso quieres saber cuáles son las 5 diferencias entre las imágenes, te informo que estás en el punto correcto de la nota.

RETO VISUAL | Aquí se indican las diferencias entre las imágenes. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

¿Cuáles son los mejores alimentos para mejorar la vista?

Para el portal Kraff Eye Institute, estos son los productos alimenticios que te permitirán tener una mejor visualización: pescado, nueces, semillas, cítricos, verduras de hoja verde, patatas, huevos, carne de vacuno, legumbres y productos lácteos.

¿Qué tipos de retos visuales existen para realizar?

Hasta la actualidad, existen retos visuales que consisten en encontrar objetos ocultos en una imagen. También hay otros que te invitan a identificar las diferencias entre dos imágenes que, aparentemente, son similares, pero no lo son.

¿Quién realmente presta mucha atención a los detalles?

¿Quién realmente presta mucha atención a los detalles?

¿Cómo resolver rápidamente un resto visual?

Tómalo con calma, pero tampoco te demores en analizar las imágenes.

No te centres en un solo ángulo, pues es necesario que cambies de enfoque.

Solicita ayuda a una familiar o amigo cercano para resolver este juego mental. (Opcional)

¿Cuáles son los beneficios específicos de mejorar la percepción visual en la vida cotidiana?

Te comentaré que se obtiene una serie de beneficios, tanto en lo personal como en el desempeño de las actividades que realizas diariamente. Entre las principales son una mejor toma de decisiones, se incrementa tu seguridad personal, una mayor eficacia en tus labores, se reduce tu estrés y te enriqueces de experiencias recreativas. Por eso, es necesarios que desarrolles continuamente retos visuales.

SOBRE EL AUTOR César Quispe Periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres. Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias en secciones web especializadas en México y Estados Unidos dentro del Grupo El Comercio.

