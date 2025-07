Las ilusiones ópticas son pruebas que necesitas realizar a fin de descubrir qué tan bien te fijas en los detalles. Por esa razón, me encargué de diseñar un desafío que solo una persona atenta y con buena vista es capaz de superar en su primera participación. Sucede que existen dos objetivos que se diferencian del resto y eso provoca que tus ojos entren en confusión y no logres el objetivo. ¿Te animas a probar suerte? Para incrementar la dificultad, contarás con un límite de 7 segundos.

Si quieres tener una buena participación en acertijos visuales o retos matemáticos, la clave está practicar mucho. Algunos desafíos tienen tiempo límite y es la ocasión perfecta para que demuestres tu habilidad para resolverlos rápido. Para mala fortuna de muchos, suelen fallar por la presión del tiempo.

Pese a esa situación, no tienes por qué sentir miedo o desanimarte. Si te sueles concentrar, tendrás la oportunidad de ganar. La práctica constante no solo mejorará tu velocidad de razonamiento, también afinará tu atención.

¿Encontrarás los dos números ‘8′?

Como habrás observado, hay una gran cantidad de números 6 en la imagen. A primera vista, parece que no hay nada diferente, pero te comentaré que existen dos ‘8′ ocultos. No será sencillo cumplir con la meta porque tienes 7 segundos para ubicar los dos objetivos, no obstante, confía en ti y concéntrate.

Recuerda que tienes 7 segundos para hallar los dos objetivos en este acertijo visual. (Creación: Mag)

Cuál es la ciencia detrás de las ilusiones ópticas

Si bien este desafío parece simple, te enseña mucho sobre cómo la mente procesa lo que ves y cómo caes en las ilusiones. Existe una diferencia amplia entre lo que tus ojos perciben y cómo tu cerebro, que es el centro de tus pensamientos, lo interpreta.

Para eso se utiliza patrones, experiencias pasadas y contextos para formar una imagen coherente. En este caso, cuando se presenta la cifra repetida decenas de veces, nuestro cerebro emplea una técnica de procesamiento llamada “reconocimiento de patrones” para categorizar y comprender rápidamente el campo visual; sin embargo, esto también puede jugar en nuestra contra cuando la corteza visual crea filas y filas de dígitos idénticos y no es capaz de detectar puntos ciegos para hallar las variaciones.

Entonces, que una ilusión óptica existe, significa que nuestro cerebro procesa mal lo que vemos, lo que nos enseña que existe una diferencia entre cómo percibimos las cosas y cómo son en realidad. Para que entiendas lo que tus ojos te envían, el cerebro usa patrones ya aprendidos, tales como experiencias pasadas. Básicamente, intenta “rellenar lo que falta” a cualquier información visual.

Aunque se piensa que Aristóteles fue el primero en inventar los rompecabezas mentales, fue Herman Ebbinghaus quien brindó la teoría de ‘la ilusión de Ebbinghaus’. Con ellas, podemos tener una mejor compresión de por qué nuestro cerebro saca conclusiones sobre lo que hemos visto y en todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Según esta idea, esta parte fundamental del cuerpo puede equivocarse sobre el tamaño de los objetos.

Por su parte, Jordi Camí y Luis M. Martínez, autores de ‘El cerebro ilusionista’ (RBA) explican cómo nuestra mente nos engaña continuamente hasta hacernos creer lo que no vemos a través de mecanismos (la memoria, el campo visual) que en realidad son lógicos e inteligibles.

¿Dónde están los números ‘8′?

¿Te resultó complicado completar este desafío? De todos modos, te brindaré la ubicación de ambos ‘8′ en la siguiente imagen. Presta atención porque quedarás sorprendido.

Sigue realizando estas pruebas. Así entrenarás tu vista y será más sencillo para que encuentres cosas ocultas. (Creación: Mag)

Los beneficios cognitivos de un desafío de ilusión óptica

Estos juegos no solo te causarán diversión, sino que conseguirías distintos beneficios a tu cerebro. Además de lo que ejercitarás, también estimulan a la conexión neuronal, potencia tu atención y tu capacidad para recordar.

Es más, científicos del Instituto de Neurociencia de la Universidad de Cambridge concluyeron que, realizar tareas que te incentiven a buscar más rápido cosas ocultas, ocasiona que pienses más rápido y tengas una mejor concentración. Cuando fortaleces esta habilidad, tendrás un mejor rendimiento en tus actividades diarias.