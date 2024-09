Una actividad mental te espera y existe las posibilidades de que no la superes en solo 8 segundos. Pese a que este reto visual es divertido , ocurre que muchos participantes no fueron capaces de encontrar la palabra CASA. ¿Tú estás dispuesto a asumir este desafío y salir victorioso? Sería lo ideal que te pongas a prueba. Te puedo indicar que desarrollar estas pruebas serían lo ideal y, desde mi experiencia, conseguirás unos grandes beneficios en cuestión de tiempo. Te las revelaré en el siguiente párrafo, pero prepárate para vencer a este increíble juego.

Reader’s Digest ha realizado un estudio sobre los retos visuales y hoy te lo explicaré. Concluyeron que, de jugar esta actividad o algún rompecabeza, conseguirías interesantes beneficios, tales como la estimulación de tu cerebro, se te facilitaría la interacción con otras personas, incrementarías el nivel de tus habilidades cognitivas, reducirías el estrés y mejorarías tu estado de ánimo. ¿Aún sigues dudando en desarrollar desafíos?

¿Te bastará 8 segundos?

Como habrás notado, hay una serie de palabras en esta imagen. Creerás que solo se lee DASA, pero déjame revelarte la verdad: el vocablo CASA está escondida. ¿Tú podrás decirme en qué sitio se ubica? Sé que puedes lograrlo en 8 segundos, no obstante, bastará que actives tu agudeza visual. ¡Comienza el conteo!

Reto visual: Sí es posible hallar la palabra CASA, pero tendrás que concentrarte en este juego. (Creación: MAG)

Conoce la solución del reto visual

¿Fuiste capaz de hallar la palabra CASA antes de cumplirse los 8 segundos? De ser afirmativo, te felicito por tu gran esfuerzo, pero si te costó o se te agotó el tiempo, no hay problema, la finalidad es que lo intentes y sigas practicando hasta convertirte en un experto. El vocablo se encuentra en la intersección entre la fila 10 y la columna 3. ¡Gracias por tu participación!

No era complicado como parecía en un comienzo. Es probable que hayas vencido este reto visual. (Creación: MAG)

¿Por qué te recomiendo desarrollar retos visuales?

Cuando empecé a practicar estas actividades, no me imaginé que tendrían un impacto positivo. Es verdad que solo pensaba en divertirme, pero con el tiempo, comencé a notar que estaba más atento a los detalles y mis respuestas eran más rápidas. Se me hizo más sencillo identificar los patrones, tales como buscar los objetos en desorden o encontrar los errores que cometía en mis trabajos.

En caso te haya gustado este reto visual de hoy, podrás encontrar más alternativas que desafíen tus capacidades visuales si ingresas ahora mismo a Mag.elcomercio.pe en la sección de Virales. En este sitio web no solo encontrarás actividades recreativas que te brindarán momentos de entretenimiento, sino hallarás historias e información sobre las últimas tendencias que ocurren en el mundo. ¡Muchas gracias por compartir este momento de diversión conmigo!