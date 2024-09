Estoy seguro que pocas veces realizas actividades que pongan prueba tu vista, ¿verdad? La mayoría pasa por esta situación debido a las responsabilidades diarias que poseen, pero no se dan cuentan que están perdiendo esa agudeza visual que los ayudaría en cada aspecto de su vida. Para ello, me comprometo a entrenar tus ojos con el nuevo reto visual que preparé para ti. Como habrás notado, la imagen está oscura; sin embargo, se logra visualizar apenas una oficina y allí se ocultan diversas manzanas. Tu deber será indicarme cuántas hay en total. ¿Listo? Te aconsejo que estés concentrado en todo momento porque no las probabilidades de que falles son elevadas. ¡Mucha suerte!

¿Listo para intentarlo?

Pese a que la imagen está oscura, sí se logra visualizar una oficina. Debes ser rápido y preciso para encontrar las manzanas porque contarás con un máximo de 15 segundos. Si superas este desafío, eres bendecido por la vista que posees. ¿Listo para intentarlo? ¡Comienza el conteo!

Reto visual: Mira atentamente esta imagen y determina la cantidad de manzanas. ¡Tú puedes! (Foto: MAG)

Conoce la solución del reto visual

¡Se acabó el tiempo! ¿Fuiste capaz de contar la cantidad de manzanas o fallaste en el intento? En realidad, no importa el resultado que hayas obtenido, pues mi objetivo es que mantengas tu cerebro activo y lo he conseguido. Como mirarás en la siguiente imagen, hay un total de 3 manzanas.

Reto visual: Sigue desarrollando este tipo de juegos para incrementar el nivel de tu agudeza visual. (Foto: MAG)

¿Realmente los retos visuales otorgan beneficios?

Este tipo de juegos mentales no solo pretenden entretenerte, pues te esperan grandes beneficios a corto plazo. Diversos estudios concluyen que obtendrías una mejora considerable en tu razonamiento visual, resolverías los problemas con mayor rapidez y tendrías una mejor atención en los detalles mínimos, pero eso no sería lo increíble. De acuerdo a los investigadores de la Universidad de Michigan, indicaron que jugar estas pruebas durante 25 minutos al día incrementarían tu IQ en cuatro puntos. Sin más que añadir, trata de resolver el reto de hoy.

