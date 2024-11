Es una gran oportunidad para entrenar tu vista, pues quiero ayudarte a que te sea más sencillo ubicar cosas o detalles ocultos. Por esa razón, he diseñado un reto visual de palabras . Su desarrollo es simple: buscar un vocablo que se diferencia de los demás. De poseer una buena agudeza visual, te aseguro que no será tan complicado, pero no te confíes. No sigas esperando y aprovecha esta ocasión para potenciar tu observación. También te invito a resolver este ejercicio matemático que consiguió popularidad en estos días .

Te comentaré que soy un habitual jugador de retos visuales, pues me entretienen en mis tiempos libres, pero eso no es el motivo principal. En realidad, son capaces de aumentar el nivel de mi observación porque encuentro cosas ocultas con mayor facilidad y me concentro eficientemente en mis quehaceres; sin embargo, no consideres que son los únicos beneficios que te dan estos desafíos.

Unicef precisó que, de realizar continuamente esta clase de juegos, se estimulan las habilidades cognitivas, sociales y emocionales en nuestro organismo. Asimismo, son capaces de mejorar el estado de ánimo en caso de ganar debido a la liberación de dopamina. ¿Listo para intentar uno de estos? ¡Empecemos!

¿Ubicarás la palabra diferente?

Llegó el momento de probar tu vista. Estás apreciando que la palabra PEPA se está repitiendo en muchas ocasiones, pero una de ellas está escrita como PAPA y deberás identificarla en solo 7 segundos. ¿Lo conseguirás? ¡El conteo comienza desde ahora!

Reto visual: busca rápidamente la palara PAPA antes de que se acabe el tiempo. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto visual

No realices ningún movimiento porque los segundos se acabaron. De encontrar el objetivo principal, demuestra que tu capacidad de observación es increíble. En caso hayas fallado, no hay problema, me conformo con tu intento. Eso sí, sigue jugando y notarás que te volverás un experto en estos juegos mentales. ¡Presta atención a la imagen!

Reto visual: Para mejorar tu observación, es necesario que desarrolles actividades como éstas. Te espero en una próxima ocasión. (Creación: Mag)