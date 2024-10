La atención es clave cuando se realiza cualquier actividad cotidiana. Pretendo conocer en qué nivel se encuentra tu capacidad de concentración con este reto visual . El objetivo que deberás cumplir es encontrar un error en las palabras que visualizarás en la imagen. Para incrementar la dificultad, dispones de un total de 7 segundos. Así que, es necesario que aproveches cada uno y seas rápido al momento de observar. Antes de comenzar con tu intento, sé que te interesará jugar este desafío donde tendrás que hallar un perro que está camuflado entre muchos pandas .

Hace algún tiempo, me dedico a practicar retos visuales en mi móvil. Creía era una forma ideal de pasar el tiempo libre; sin embargo, pronto me percaté que me ayudaban más de lo que esperaba. Mi capacidad de observación y concentración mejoraron notablemente, lo cual me facilitó encontrar cosas que solía perder en mis días. Fue así que se convirtió en mi herramienta preferida para mantener mi mente en buen estado. ¿Listo para probarlo?

¿Dónde está el error?

La palabra JHAYCO se repite en diversas ocasiones y eso complica más para hallar el error en la imagen. Quizás te confundas, pero esfuérzate al máximo y sigue estas recomendaciones que te brindaré:

Relájate y respira profundamente

Mira desde diferentes perspectivas. No te centres en una.

Divide la imagen en secciones

Descubre la solución

Es necesario que desarrolles este tipo de pruebas diariamente para mejorar tus habilidades cognitivas. Si pierdes, no hay problema, es importante intentarlo. Presta atención a la imagen porque ahí conocerás dónde se situaba el error. Gracias por tu participación.

Los retos visuales y sus beneficios

Los retos visuales son juegos mentales que tratan de desafiar tu capacidad de percepción. Su dificultad puede variar dependiendo del nivel de detalle o la cantidad de distractores. Es por esa razón que se posiciona como una herramienta valiosa que estimula el cerebro y entrega otros beneficios cognitivos comprobados. De realizar continuamente este tipo de actividad, tu agudeza y tu atención mejoran considerablemente.

En el aspecto emocional, son vitales porque otorgan una sensación de logro y satisfacción. Eso ocasiona que tu estado de ánimo se eleve porque se libera dopamina, un neurotransmisor relacionado al placer y motivación.

