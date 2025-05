Es común que nuestros propios éxitos no nos generen tanta emoción por el simple hecho de que los comparamos con los de otras personas. Cuando se realiza esta acción, la envidia se hace presente o la tristeza se apodera al creer que alguien está por encima de nosotros pese al esfuerzo. Esto solo ocasiona que la confianza se dañe. ¿Te sueles comparar con los demás? Si no lo sabes con certeza, puedes averiguarlo con un test de personalidad .

Para entender mejor qué son los test de personalidad, la Clínica Universidad de Navarra señala que se trata de herramientas psicométricas utilizadas por profesionales como médicos, psicólogos y psiquiatras para evaluar la personalidad de una persona. Estas pruebas permiten conocer cómo piensa, siente y actúa un individuo. Su propósito principal es ofrecer información útil para el diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos mentales.

Esta prueba toma un minuto en desarrollarla. En unos momentos apreciarás un total de cuatro manos. Cada una está realizando un tipo de movimiento. Tu deber será elegir una de las opciones y así accederás al mensaje que está ocultando. No trates de pensar cuál alternativa es correcta porque no existe. ¿Preparado para desarrollarlo?

¿Como desarrollar correctamente un test?

Comprende el propósito de esta prueba.

Lee atentamente las instrucciones.

Muestra honestidad cuando desarrolles el test.

No analices ni pienses cuál es la mejor opción.

Lee el resultado de la opción elegida.

Siguiendo estos pasos, será más fácil cuando participes en el siguiente test de personalidad.

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: Una de estas manos te revelará qué necesitas para lograr el éxito. (Creación: Mag) ×

Descubre los resultados del test de personalidad

¿Qué revela la mano #1?

Desafortunadamente, te sueles comparar. Eso ocasiona que estés experimentando una desmotivación. Si visualizas el éxito o el avance de otros, estás considerando que tus logros son insuficientes o no sirven de nada. Así estás disminuyendo tu energía para esforzarte diariamente. No sigas comparándote porque así afectará tu iniciativa y no mantendrás la constancia en tus metas.

¿Qué revela la mano #2?

Es verdad que sueles compararte, pero lo haces para encontrar inspiración. Cuando observas los logros o cualidades que poseen otros, te motiva a superarte porque también consideras que eres capaz de cumplirlos. No sientes envidia, sino lo tomas como un impulso positivo para aprender y esforzarte más en tus propios objetivos y crecimiento personal.

¿Qué revela la mano #3?

En realidad, te sueles comparar con los demás y eso causa que sientas inseguridad. Tiendes a enfocarte qué necesitas para ser como lo otros, demostrando que no te estás valorando. De seguir con esta acción, solo provocarás que surjan sentimientos como insuficiencia, envidia o frustración que afectarán negativamente a tu autoestima.

¿Qué revela la mano #4?

Tu forma de compararte te ayuda a apreciar más tu aspecto personal y profesional. Cuando tratas de encontrar diferencias con los demás, reconoces y valoras tus propias fortalezas, habilidades y el camino que pasaste para obtener tus logros. Esa comparación está reforzando tu autoconcepto, teniendo en cuenta que ser diferente es valioso.

Puntos a tener en cuenta

¿Te sientes conforme con lo que leíste? Las evaluaciones de personalidad son muy útiles para tener una idea general de cómo somos y qué acciones tomamos, pero es importante recordar que su uso dependerá de su calidad y solo tomarla como una pieza más de información. Por eso, es necesario reconocer que estas pruebas mentales tienen ciertas limitaciones cuando las usamos y tratamos de entender los resultados que nos brindan.

Los test de personalidad de Mag están diseñados para brindar entretenimiento. No es recomendable que se considere como un análisis psicológico o una evaluación profunda. Es como un juego que te permite descubrir alguna curiosidad sobre el ser interior de una persona, pues los resultados son orientativos y no se debe interpretar conclusiones definitivas.