Toda persona cuenta con preocupaciones o problemas, ocasionando que su estado anímico esté mal. Por eso, es importante ser empático en cualquier situación, pues sería bien recibido y mejoraría las relaciones. ¿Tú cuentas con este rasgo? Para descubrirlo, es necesario que desarrolles un test de personalidad . La sinceridad será fundamental cuando lo realices.

Para comprender mejor qué son los test de personalidad, la Clínica Universidad de Navarra explica que son herramientas psicométricas empleadas por profesionales como médicos, psicólogos y psiquiatras para analizar la personalidad de una persona. Estas pruebas ayudan a identificar cómo piensa, siente y se comporta un individuo, y su objetivo principal es aportar información clave para el diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos mentales.

Si piensas que acceder a esta información tomará mucho tiempo, estás equivocado. Esta prueba está diseñada para ser resuelta en menos de un minuto. En un momento, observarás cuatros símbolos. Cada uno cuenta con un mensaje, pero debes seleccionar aquel que te llame la atención. No intentes pensar cuál es la alternativa correcta, solo déjate llevar por tu intuición.

¿Como desarrollar correctamente un test?

Comprende el propósito de esta prueba.

Lee atentamente las instrucciones.

Muestra honestidad cuando desarrolles el test.

No analices ni pienses cuál es la mejor opción.

Lee el resultado de la opción elegida.

Siguiendo estos pasos, será más fácil cuando participes en el siguiente test de personalidad.

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: Uno de estos símbolos te dirá si sueles ser empático. (Creación: Mag / Freepik) ×

Descubre los resultados del test de personalidad

Símbolo #1

En ocasiones, te resulta muy complicado comprender lo que siente otra persona o conectar con sus emociones a un nivel profundo. Cuando alguien te cuenta sus problemas, intentas minimizarlos, ofreces soluciones rápidas en lugar de prestar atención o intentas cambiar el tema de conversación. Eso provoca que los demás consideren que sus sentimientos no son importantes o realmente están incomodando con sus dificultades.

Símbolo #2

Eres una persona con una gran empatía, pues se nota al momento de que interactúas con los demás. Cuando alguien te tiene la confianza de contarte algo complicado, escuchas con atención sin interrumpir. Además, no minimizas lo que sienten, al contrario, validas sus emociones con frases como “Entiendo cómo te sientes”. Esa habilidad para conseguir el otro no está solo, es una clara señal de tu profunda empatía.

Símbolo #3

Sabes ser sensible a las señales no verbales y a las emociones que quizás otros pasan por alto. Sabes notar con rapidez cuando alguien está luchando con sus problemas pese a que diga que todo está bien. No te limitas a mostrar tu preocupación y ofreces el apoyo necesario, ya sea mediante la escucha, una frase motivadora o ayuda práctica. Esa disposición de sintonizar los estados emocionales es una clara manifestación de empatía.

Símbolo #4

Tu empatía se manifiesta con las conexiones que realizas y el estilo comprensivo con las emociones de los demás. No solo intentas entender qué sienten otros, sino que sientes algo similar junto a ellos, ya sea alegría o tristeza. Eso te impulsa a ofrecer consuelo o a celebrar los éxitos que consiguen dichas personas. Ese instinto para compartir y sentir con los demás te convierte en un pilar de apoyo y comprensión.

¿Te sientes conforme con lo que leíste? Las evaluaciones de personalidad son muy útiles para tener una idea general de cómo somos y qué acciones tomamos, pero es importante recordar que su uso dependerá de su calidad y solo tomarla como una pieza más de información. Por eso, es necesario reconocer que estas pruebas mentales tienen ciertas limitaciones cuando las usamos y tratamos de entender los resultados que nos brindan.