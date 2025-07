Cada persona cuenta con rasgos o habilidades negativas que no son agradables. En tu caso, quizás dijiste en alguna ocasión “odio esto de mí” y es lo normal, pues queremos mejorarlo o cambiarlo para seguir creciendo personalmente. Si te interesa descubrir qué no te gusta de tu ser interior, el test de personalidad que te enseñaré se encargará de ayudarte .

En caso hayas identificado un punto negativo en tu personalidad, no tienes por qué criticarte o considerar que eres una mala persona. Solo estás consiguiendo que tu estabilidad emocional se dañe. Nadie es perfecto; al contrario, son oportunidades valiosas para descubrir qué necesitamos mejorar.

De qué trata un test de personalidad

Según la Clínica Universidad de Navarra, se trata de una herramienta psicométrica que se usa mayormente en la medicina, la psicología o la psiquiatría. Su objetivo es evaluar y caracterizar diversos aspectos de la personalidad de una persona.

Cuando realizas esta prueba, se está midiendo tu pensamiento, comportamiento y sentimientos. Cuando se obtiene el diagnóstico final, se podrá determinar si necesitas un tratamiento en caso se haya identificado algún trastorno u otro problema en tu salud mental.

¿Existe algún riesgo al participar en un test de personalidad?

En realidad, los test de personalidad debes tomarlos como herramientas complementarias en una evaluación clínica, pero no tienes que considerarlo como un diagnóstico único o definitivo. Para que esta evaluación tenga una validez confiable, es necesario que respondas con total sinceridad en cada pregunta que realizas.

Ahora, es importante que identifiques que la prueba de personalidad está desarrollada por profesionales de psicología. En esta ocasión, el test que te mostraré ha sido creado para brindarte entretenimiento . Ten en cuenta ello.

Observa la imagen del test de personalidad

Ahora estás observando tres vasos que contienen algún líquido. No tienes por qué analizar qué opción te conviene más; al contrario, confía en lo que te recomienda tu intuición. Cuando lo tengas decidido, podrás leer qué mensaje quiere revelarte.

Tienes que elegir uno de los vasos. Déjate guiar por tu intuición. (Creación: Mag | Freepik)

Conoce los resultados del test de personalidad

¿Qué te revela el vaso #1?

Te frustra la inseguridad que posees. Te has dado cuenta que has fallado en situaciones donde tu valía era importante, pero tu mentalidad negativa ha provocado que pierdas oportunidades valiosas. Sientes una gran cólera al notar que este rasgo te impide alcanzar tu verdadero potencial. El miedo te paraliza y sientes que no puedes avanzar. Deseas tener la disciplina para intentarlo y terminar, liberándote de esa carga pesada.

¿Qué te revela el vaso #2?

Lo que más detestas de ti es la tendencia a preocuparte en exceso por todo. Cuando estás echado en tu cama o sentado en tu sofá, los pensamientos inundan tu cerebro y eso te genera mucho estrés. Siempre estás imaginando cómo realmente será tu futuro o por qué las metas que tienes no se están cumpliendo. Eso te provoca que tengas ansiedad y así no puedas dormir bien ni disfrutes del presente. Deseas que todo mejore y te liberes de ese estrés.

¿Qué te revela el vaso #3?

Odias cuando no puedes controlar el enojo que sientes. Eres consciente que en algunas ocasiones pierdes el control y te dejas llevar por esta emoción, ocasionando pleitos o heridas en otras personas. Finalmente, te terminas arrepintiendo, pues el daño ya está realizado y no hay vuelta atrás. Esa reacción impulsiva puede dañar tus relaciones y dejarte con la sensación de que tuviste la culpa. Estás trabajando para mejorar este defecto.

Cuáles son los beneficios de un test de personalidad

Si consideras que se trata de una simple y entretenida prueba, estás equivocado(a), ya que se obtiene distintos beneficios. Entre los principales son:

Identificas problemas y trastornos mentales que no notas con facilidad.

Tienes la posibilidad de tener un mayor conocimiento sobre tu mente y de tus emociones.

Fortaleces tus relaciones interpersonales

Tienen un importante papel en el desarrollo profesional y académico.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el test de personalidad que se debe desarrollar?

La prueba te enseña tres vasos con algún tipo de líquido. Se debe elegir una opción y leer el mensaje que esconde.

¿Cuáles son los mejores test de personalidad para desarrollar?

Entre los más populares son el Indicador Myers-Briggs (MBTI), el test de los Cinco Grandes, el Eneagrama y el test DISC.