Cada persona ha experimentado momentos felices en la vida, sea por cumplir un objetivo o experimentar una vivencia increíble, pero también hay situaciones que la tristeza se hace presente. Lo ideal sería reponerse y seguir hacia adelante; sin embargo, otros permiten que este sentimiento se apodere de su ser. ¿Cómo reaccionas tú cuando estás apenado? Lo sabrás si realizas este test de personalidad . Una simple decisión te revelará algo inesperado.

Para tener una mejor compresión de qué son los test de personalidad, la Clínica Universidad de Navarra explica que son herramientas psicométricas usadas por médicos, psicológicos y psiquiatras para evaluar la personalidad de un ser humano. Se puede medir cómo piensa, qué siente y cómo actúa. Estas pruebas tienen como objetivo principal brindar una información para diagnosticar problemas, dar tratamiento y prevenir enfermedades mentales.

La dinámica de esta prueba es sencilla. Observarás un total de cuatro espejos de diferentes diseños. Tendrás que seleccionar una de estas alternativas y así sabrás qué información te brindará. No trates de pensar qué opción es la correcta, pues no existe. Antes de que inicies con tu participación, este test ha sido diseñado con fines de entretenimiento; por lo tanto, no lo tomes como una evaluación psicológica profunda.

¿Como desarrollar correctamente un test?

Comprende el propósito de esta prueba.

Lee atentamente las instrucciones.

Muestra honestidad cuando desarrolles el test.

No analices ni pienses cuál es la mejor opción.

Lee el resultado de la opción elegida.

Siguiendo estos pasos, será más fácil cuando participes en el siguiente test de personalidad.

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: Uno de estos espejos te revelará un mensaje interesante. (Creación: Mag / Freepik) ×

Descubre los resultados del test de personalidad

¿Qué te revela el espejo#1?

Una manera efectiva que aplicas para despejarte del sentimiento de la tristeza es ocupando tu mente con distintas actividades. Te concentras en el trabajo, realizas tu hobby favorito o cualquier otra acción que te mantenga distraído de los pensamientos dolorosos. Quizás no lo resuelva en su totalidad, pero te brinda ese respiro que necesitas en dicho momento.

¿Qué te revela el espejo #2?

Cuando la tristeza aparece en el momento menos imaginado, buscas consuelo en las personas que más quieres. Hablas con aquellos que tiene más confianza, compartir lo que sientes en esa situación y recibir algún consejo o un abrazo para mejorar tu estado de ánimo. Eso ocasiona que te liberes de esa carga emocional. Entonces, sentir la compañía en los momentos más complicados es tu forma principal de sentirte mejor.

¿Qué te revela el espejo #3?

Cuando sientes tristeza, es complicado que lo guardes para ti. Necesitas expresarlo, ya sea llorando, escribiendo lo que estás pensando o realizando una actividad que te haga feliz. Es así que esa emoción se expulse. Para ti, darle una salida a lo que te agobia es el poder necesario para liberarla e iniciar con el proceso de recuperación.

¿Qué te revela el espejo #4?

Ante la aparición de un momento que te causa tristeza, te alejas un poco de la gente. En realidad, quieres tener tu espacio propio a fin de reflexionar, pensar qué acciones tomar y sentir la emoción sin presiones externas. Este tiempo a solas te permite manejar tus sentimientos y encontrar la calma. Cuando logras ello, nuevamente te reintegras con los demás.

¿Te sientes conforme con lo que leíste? Las evaluaciones de personalidad son muy útiles para tener una idea general de cómo somos y qué acciones tomamos, pero es importante recordar que su uso dependerá de su calidad y solo tomarla como una pieza más de información. Por eso, es necesario reconocer que estas pruebas mentales tienen ciertas limitaciones cuando las usamos y tratamos de entender los resultados que nos brindan.