En tiempos actuales no es tan fácil confiar en alguien por distintas experiencias vividas a lo largo de los años, pero, ¿tú eres capaz de transmitir esta seguridad a los demás o generas dudas? Este test de personalidad te propone descubrirlo con una simple elección. No hay decisiones correctas o incorrectas, solo necesitas creer en lo que te recomienda tu intuición.

Antes de que comiences con tu participación, los test de personalidad se entienden como herramientas psicométricas usadas en el campo de la medicina, la psicología y la psiquiatría, a fin de evaluar y caracterizar diversos aspectos de la personalidad de una persona, según lo indicado por Clínica Universidad de Navarra .

Estas pruebas pretenden descubrir cómo tu personalidad te ayuda a manejar distintas situaciones que ocurren en tu vida. Su objetivo es otorgarte información relevante para entender, tratar y prevenir problemas de personalidad y otros asuntos de salud mental. No obstante, el test que te espera a continuación tiene como finalidad brindarte entretenimiento.

¿Como desarrollar correctamente un test?

Comprende el propósito de esta prueba.

Lee atentamente las instrucciones.

Muestra honestidad cuando desarrolles el test.

No analices ni pienses cuál es la mejor opción.

Lee el resultado de la opción elegida.

Siguiendo estos pasos, será más fácil cuando participes en el siguiente test de personalidad.

Mira la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: Uno de estos caminos te revelará si eres confiable o no.

Descubre los resultados del test de personalidad

¿Qué revela el río #1?

Eres una persona que no cumple con lo que dice o promete. Sales cambiar de opinión repentinamente sin brindar explicación alguna. Esto provoca que pocos confíen en ti. Sueles jurar cosas que nunca sucederán o fallas constantemente en tus palabras. Esa falta de fiabilidad genera incertidumbre y haces dudar con tus intenciones.

¿Qué revela el río #2?

Eres discreto con la información que te comparten tus amistades más cercanas. No divulgas secretos ni las confidencias que te depositan. Cuando te cuentan algo sumamente personal, sabes que eso deberá quedar contigo, pero eso no es lo único. Respetas los límites y no realizas preguntas de más que podrían generar incomodidad. Sabes valorar la privacidad en todo momento.

¿Qué revela el río #3?

Tus acciones suelen coincidir con tus palabras. Habitualmente cumples cuando prometes algo; es decir, no cambias de parecer conforme transcurre el tiempo. Sueles mantenerte firme en tus valores, sin importar si las cosas no salgan como imaginaste en un primer momento. Esa coherencia es la base sólida para que construyas una buena confianza con otras personas.