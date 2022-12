DIRECTV en vivo, Brasil vs. Corea del Sur en directo por Qatar 2022

Momentos vibrantes se viven en la Copa del Mundo 2022 . Brasil chocará ante Corea del Sur EN VIVO y EN DIRECTO por los octavos de final del Mundial Qatar 2022 este lunes 5 de diciembre desde las 14:00 horas (hora peruana). Aquí te contaremos todos los detalles sobre el partido entre brasileños y coreanos.

La selección brasileña avista los cuartos de final en una situación de urgencia, con dos jugadores lesionados , dos tocados y uno en fase de recuperación; no es la situación ideal para Tite y los suyos ante una Corea del Sur dispuesta a dar sorpresas.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Corea del Sur? Horarios en el mundo

México – 1:00 p.m.

Perú – 2:00 p.m.

Ecuador – 2:00 p.m.

Colombia – 2:00 p.m.

Venezuela – 3:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Argentina – 4:00 p.m.

Chile – 4:00 p.m.

Uruguay – 4:00 p.m.

Paraguay – 4:00 p.m.

Brasil – 4:00 p.m.

España – 8:00 p.m.

Los coreanos dejaron fuera a última hora a Uruguay y consiguieron una de sus victorias más prestigiosas ante Portugal, señales de alerta para una Brasil que ha perdido el aura de invencible con la derrota ante Camerún.

Sin embargo, la gran novedad de Brasil será la vuelta de Neymar, como confirmó Tite en rueda de prensa. El brasileño, con solo dos entrenamientos en el bolsillo, tendrá minutos ante Corea del Sur. Solo queda saber si como titular o como suplente.

Los problemas para Brasil llegan en los laterales, ya que el único que está al 100 % es Dani Alves, y esta no es una opción fiable para esta etapa del torneo. Alex Telles no va a volver a jugar y Alex Sandro está tocado. Ante esta situación, Tite tendrá que alinear a Éder Militao en el carril derecho y a Danilo, a banda cambiada, en el izquierdo.

Brasil vs. Corea del Sur: canal de TV para ver en vivo

El duelo de Brasil ante Corea del Sur con el regreso de Neymar podrá ser visto en distintos canales, dependiendo la ubicación. DirecTV Sports se encarga de transmitir todos los encuentros para Sudamérica, mientras que en México se podrá ver por Sky HD y Blue to Go Video Everywhere.

Encomendada a la calidad de Heung-min Son y el remate de Gue-sun Cho, Corea del Sur vuelve a los octavos de final por tercera vez en su historia. Lo lograron, de aquella manera, en 2002, cuando escalaron hasta semifinales, y también en 2010, cuando les frenó Uruguay.

Brasil vs. Corea del Sur: ¿Dónde ver online?

México – Blue To Go

Perú – DirecTV GO

Ecuador – DirecTV GO, CNT Play, ECDF Play

Colombia – DirecTV GO

Venezuela – DirecTV GO

Bolivia – Tigo Sports App, Entel TV Smart

Argentina – DirecTV GO, Cont.ar

Chile – DirecTV GO

Paraguay – Tigo Sports App

Uruguay – DirecTV GO, MCGo Live

Brasil – GloboEsporte.com, NOW NET e Claro

España – Gol Mundial, Movistar Plus

Las expectativas son bajas -Brasil es la gran favorita-, más si se tiene en cuenta que en el último enfrentamiento entre estas dos selecciones, en junio Brasil goleó por 1-5 en Seúl, con un doblete de Neymar. De hecho, Brasil nunca ha perdido contra una selección asiática en una Copa del Mundo.

Brasil vs. Corea del Sur: alineaciones posibles

Brasil: Alisson; Militao, Silva, Marquinhos, Danilo; Fred, Casemiro, Paquetá o Neymar; Vinicius, Richarlison y Raphinha.

Corea del Sur: Seung-gyu; Moon-hwan Kim, Min-jae, Young-gwon Kim, Jin-su Kim; In-beom Hwang, Woo-young Jung; Hee-chan, Kang-in Lee, Son y Gue-sung Cho.