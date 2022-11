Croacia vs. Bélgica EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 3 del Grupo F del Mundial Qatar 2022, este jueves 1 de diciembre desde las 10:00 a.m. (hora peruana y colombiana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports, Latina, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD y TyC Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

La selección de Croacia, subcampeona del pasado Mundial, y Bélgica, tercera en la edición mundialista de Rusia, se verán las caras en un prueba más en su objetivo por avanzar a octavos de final. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Áhmad bin Ali.

¿A qué hora juega Croacia vs. Bélgica?

México: 9:00 a.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 a.m.

Bolivia y Venezuela: 11:00 a.m.

Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil: 12:00 p.m.

España: 4:00 p.m.

Croacia vs. Bélgica: canales del partido y cómo ver por TV

El Croacia vs. Bélgica será uno de los duelos más atractivos de la jornada mundialista. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Áhmad bin Ali y será transmitido en Perú, a través de Latina, DirecTV Sports y DirecTV Sports App; en Argentina, vía TyC Sports y TV Pública; mientras que en México, por las señales de Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Sports App y Latina

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, Caracol TV y RCN

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, Canal 13 y Chilevision

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, ECDF y Teleamazonas

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Sports App y TyC Sports

México: Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: Sling, FOX Sports App, Peacock, SiriusXM FC, UFORIA App, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, FOX Network y Telemundo

España: fuboTV España, RTVE.es, Gol Mundial y TVE La 1

Cómo llegan Croacia y Bélgica

Croacia encontró el sosiego con la goleada que endosó a Canadá y llegó a la cima de la serie. Está a un solo punto del objetivo. Pretende el cuadro de Zlatko Dalic aprovechar el enrarecido ambiente de su rival para consolidar su puesto y situarse entre los dieciséis supervivientes del torneo.

Un punto es bastante para el subcampeón del mundo. Sin embargo, el objetivo de Dalic, Modric y compañía es acabar primera de grupo.

Croacia disipó las dudas surgidas en la primera jornada cuando no pasó del empate frente a Marruecos. Pero ante Canadá, con solo un cambio en el once, encontró la profundidad que reclamaba Dalic.

La escuadra croata depende de sí misma para progresar en Qatar 2022. Un empate le asegura el pase. Y ser primera del Grupo F pasa por ganar a Bélgica en un partido que no estuvo tan lejos de ser la final de Rusia 2018 y al que ambas, cuatro años después, llegan en momentos distintos.

Sobre todo, la selección dirigida por un Roberto Martínez que ha visto como las dudas acabaron convirtiéndose en una derrota frente a Marruecos (2-0) y esta en un cruce de declaraciones y reproches que tuvo su momento álgido durante la jornada del lunes, cuando se habló de un “vestuario roto”. Dos de los estandartes de la generación de oro del fútbol belga, Eden Hazard y Thibaut Courtois, salieron a desmentirlo.

Reconocieron, eso sí, la charla tras la derrota en la que cada jugador explicó su punto de vista de los males de una selección que, aunque no entrase en el grupo de grandes favoritas, tampoco estaba en las quinielas para hacer las maletas a las primeras de cambio.

Croacia vs. Bélgica: probables alineaciones

Croacia: Dominik Livakovic, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Mateo Kovacic, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, Andrej Kramaric y Marko Livaja. DT: Zlatko Dalic.

Bélgica: Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Toby Alderweireld, Arthur Theate, Jan Vertonghen, Yannick Ferreira Carrasco, Axel Witsel, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku (Michy Batshuayi) y Eden Hazard. DT: Roberto Martínez.

¿Dónde juega Croacia vs. Bélgica?