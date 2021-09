Conforme a los criterios de Saber más

“No es tiempo de disputas”. Pese a sus esfuerzos por llamar a la unidad, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, no ha podido ocultar la fractura al interior de su gobierno. La crisis desencadenada en la coalición oficialista tras su fracaso electoral derivó en una renuncia en masa de ministros cercanos al ala kirchnerista de la agrupación, mientras que la incertidumbre por la confirmación de esas dimisiones mantiene al país en máxima expectación.

Aunque los roces al interior de la coalición Frente de Todos no son recientes, los choques se potenciaron desde el domingo, cuando el oficialismo sufrió una dura derrota en las elecciones primarias. Los comicios eran considerados un simulacro clave antes de la votación legislativa de noviembre, que puede hacer perder al oficialismo su mayoría en el Congreso.

Tras el fracaso electoral, cinco ministros y otros funcionarios cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ofrecieron su renuncia. Hasta la tarde de este jueves la situación seguía sin dirimirse, ya que Fernández no ha aceptado aún las dimisiones de sus ministros ni los confirmó en el cargo.

Alberto Fernández aceptó a comienzos del 2019 la propuesta de Cristina Fernández de competir a la presidencia con ella como segunda. (Foto: AFP)

“En este momento lo que está sucediendo es que la coalición de gobierno se está quebrando en vivo”, dice a El Comercio el politólogo argentino Santiago Rodríguez Rey.

Para el analista, la renuncia de los ministros y de otros funcionarios, como Fernanda Raverta, responsable de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), genera un nivel de incertidumbre mayor al que ya había respecto al resultado electoral camino a las elecciones de noviembre.

“Gran parte del gobierno le está diciendo al presidente, básicamente, que le está quitando el respaldo. El panorama político en el país es de expectativa porque al no aceptar aún la renuncia de los ministros y al ser estas renuncias no definitivas estamos todos a la espera. No se sabe si lo que el presidente está haciendo es ver qué socios tiene disponibles para llenar estos ministerios o si continúa la negociación para que todo quede igual”, agrega.

Por su parte, Facundo Cruz, politólogo, consultor e investigador independiente argentino, considera que la coalición de gobierno Frente de Todos está viviendo la crisis interna más fuerte desde que asumió el poder en diciembre del 2019″. Sin embargo, considera que no es una crisis terminal.

“Es parte de lo que suele ocurrir con las coaliciones de gobierno cuando hay diferencias de prioridades, de cursos de acción, de intensidad, de estrategias. En este sentido es una situación complicada, pero más que por la crisis en sí misma lo es por lo que rodea a la crisis”, apunta.

En esa línea, el politólogo argentino Juan Negri enfatiza que lo que está ocurriendo en Argentina es una crisis política autoinfligida por la coalición de gobierno. Apunta que “ahora parece que la intención del presidente es hacer algunos cambios, pero tratar de mantener al kirchnerismo como parte de la coalición”.

Las elecciones primarias en Buenos Aires, Argentina. (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni).

Complejo panorama

Los tres expertos coinciden en que más allá de si se concreta la renuncia de los ministros, esta crisis deja un duro golpe al gobierno de Alberto Fernández, pues, en principio, ahonda las fricciones entre las facciones kirchneristas más militantes y las más moderadas dentro de la coalición oficialista.

“Las brechas ya estaban manifestadas desde hace tiempo, en particular con un mensaje que había hecho la vicepresidenta respecto a los funcionarios que no funcionan. Había una serie de señales bastante claras de que no estaba satisfecha con lo que estaba ocurriendo con el Gobierno. La derrota electoral exacerbó esta situación”, comenta Rodríguez Rey.

Juan Negri explica que el oficialismo en Argentina es una especie de coalición de las fracciones peronistas que se aliaron en el 2019 con el objetivo de ganarle la reelección al presidente Mauricio Macri. “Eso fue una muy buena estrategia electoral, pero una muy mala estrategia de gobierno porque la coalición nunca logró encontrar un hilo conductor. La derrota del domingo hace más visibles esas diferencias”, complementa.

Facundo Cruz agrega que la delicada situación política se enmarca en una crisis económica con cifras preocupantes en pobreza, desempleo, etc. “Tenemos una crisis económica que no se recupera de la pandemia y de la crisis que venía de antes. Entonces una crisis al interior de la coalición de gobierno no ayuda, es como tener un incendio y tirarle más kerosene”, señala.

El Gobierno sufrió una dura derrota el domingo en una primaria abierta, visto como un indicador confiable antes de una votación legislativa clave de noviembre donde pueden variar las fuerzas en el Congreso, incluso hasta hacerle perder su control. (Foto: AFP)

El experto agrega que, como suele ocurrir con toda coalición de gobierno, el Frente de Todos podría reacomodarse en las siguientes jornadas. “Serán unos días para que los socios se acomoden de nuevo en los lugares que les corresponden en la mesa”, afirma.

En tanto, Rodríguez Rey considera que para el Gobierno esta crisis puede significar un daño irreparable o un relanzamiento de cara a las elecciones de noviembre.

“Estamos a la expectativa de qué es lo que sucede. De no aceptarse las renuncias de los ministros cuesta evaluar cómo puede llevarse adelante esta coalición de gobierno, cómo pueden enmendar estas diferencias y lograr un camino de unidad sin que haya tácitamente un arreglo o una especie de pacto de no agresión de aquí al futuro principalmente porque las elecciones están muy cerca. Esto claramente afecta el potencial resultado electoral. La incertidumbre es completa y el daño puede ser muy grave”, apunta.

Negri recalca que aún si el kirchnerismo no abandona el gobierno, el daño es grande. “La credibilidad del presidente ya venía mellada y esto lo empeora aún más. Nadie espera nada del gobierno, nadie espera que el gobierno sea capaz de consensuar un rumbo económico. Estamos en una situación en la que nadie espera nada del gobierno y nadie le cree al gobierno, así que el daño ya es muy alto. El presidente queda en una situación de debilidad bastante importante”, concluye.

