¿Quién manda en el Sebin, la temida policía política de Maduro que capturó a Juan Guaidó?

Es utilizada para "perseguir, reprimir y encarcelar a todos aquellos disidentes y opositores a la revolución bolivariana", dice Óscar Pérez - venezolano exiliado en Perú - sobre la policía política de Venezuela, más conocida como Sebin, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

"Es el brazo armado policial del régimen de Maduro contra todo aquel que le resulte incómodo", agrega Pérez sobre este grupo policial que el domingo detuvo por casi una hora al presidente de la Asamblea Nacional y nuevo rostro de la oposición, Juan Guaidó.

Lo más controversial de esta captura es la respuesta que tuvo el gobierno de Nicolás Maduro.

En un pronunciamiento oficial, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, aseguró que la detención del diputado fue un acto "unilateral" perpetrado por un grupo de funcionarios que fueron "destituidos" y "sometidos a los procedimientos disciplinarios más estrictos".

Maduro dijo el lunes casi lo mismo, que el incidente ocurrido en una autopista de Caracas contó con la "cooperación corrupta y traidora de un grupo de funcionarios" del servicio de inteligencia (Sebin).

En contradicción con esa versión, otros funcionarios chavistas explicaron que la captura de Juan Guaidó fue para salvarlo de un posible ataque.

"Vemos que hay contradicciones, Jorge Rodríguez da cuenta de que se trató de una acción unilateral que decidieron adelantar un grupo de funcionarios del Sebin sin haber recibido algún tipo de orden superior. Pero por otro lado vemos a voceros del oficialismo como el propio Diosdado Cabello [considerado número 2 del régimen] que habla que de lo que se trató fue de preservar la vida de Juan Guaidó porque se tenía la información de que se pretendía atentar contra su integridad física", sopesa Óscar Pérez.

"Es un incidente confuso que se puede prestar a muchas lecturas. Pueden haber fisuras pero no me cabe la duda de que en este tipo de policía política es muy difícil que por lo menos la iniciativa no haya sido de conocimiento de las altas autoridades", añade el abogado peruano Andrés Gómez de la Torre, ex director de la Escuela Nacional de Inteligencia.

"Es imposible que cuadros inferiores o menores hayan actuado por su cuenta sabiendo la magnitud de lo que se estaba realizando", agrega.

Juan Guaidó | Así detuvieron al presidente del Parlamento de Venezuela. (Captura de video)

"Es evidente que para tomar una decisión de este tipo, sabiendo cómo se encuentra en este momento política y socialmente Venezuela, se tiene que haber recibido una orden superior. Es ilógico pensar que estos funcionarios alegremente decidieron detener a Juan Guaidó y llevárselo esposado a golpes; evidentemente hubo una orden superior que luego derivó seguramente en contradicción con otros poderes dentro del chavismo que inmediatamente ordenaron su libertad", concuerda Óscar Pérez.

Entonces, ambos coinciden en que alguien con el suficiente poder de controlar el Sebin pudo haber ordenado la detención de Juan Guaidó, pero la pregunta es quién.

--- ¿Quién manda la inteligencia venezolana? ---



El Sebin es un organismo de inteligencia y contrainteligencia interior y exterior de Venezuela que fue tomando mayor fuerza en el Gobierno de Hugo Chávez, quien intentó "copiar el patrón del modelo de inteligencia peruano (SIN) del año 91 y 92 de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos", explica Gómez de la Torre.

"El Sebin, más que un servicio de inteligencia es una policía política que ha ido evolucionando desde el gobierno del presidente Hugo Chávez. En este gobierno hubo un nexo entre militares peruanos y venezolanos, y particularmente con el SIN peruano", enfatiza Andrés Gómez de la Torre.

Cristopher Figuera, según Andrés Gómez de la Torre, "obedece más a la línea de Maduro". (Captura)

El Sebin, al mando de Manuel Ricardo Cristopher Figuera, un militar conocido por la oposición por perpetrar "abusos y torturas", parecía -hasta el momento- servir fielmente a Nicolás Maduro, no mostraba fisuras, era respetado -y también repudiado- en Venezuela.

Cristopher Figuera, según Andrés Gómez de la Torre, "obedece más a la línea de Maduro".

"Hasta hace pocos meses el Sebin tenía mucha influencia del líder Diosdado Cabello, actualmente el jefe es un general que ha sido edecán de Hugo Chávez y todo apunta a que ya no es un hombre de confianza de Diosdado Cabello".

Pero para Óscar Pérez, la dirección del Sebin no es el problema.

"No es quién manda en el Sebin, es quién manda en Venezuela. Porque en el país, ciertamente, figura como presidente Nicolás Maduro, pero el poder en sí está distribuido en cinco; en uno domina Diosdado Cabello, hombre fuerte de esa pseudo revolución, Tareck El Aissami, de quien se dice tiene el control del Sebin; Jorge Rodríguez y su hermana Delcy, uno ministro y la otra canciller; y el ala militar que también juega un papel político liderado por Vladimir Padrino, ministro de Defensa", explica Pérez.

El Sebin es un organismo de inteligencia y contra inteligencia interior y exterior de Venezuela. (EFE).

Lo que cree este venezolano exiliado en el Perú es que uno de estos poderes, el más radical, fue quien ordenó la detención de Juan Guaidó, y otro lo consideró una torpeza y exigió su liberación.

"Pudiese ser que hubo una coincidencia entre Diosdado Cabello y Tareck El Aissami, que son los que dominan el ala radical, pero con divergencia con sectores como el de Jorge Rodríguez o el propio Vladimir Padrino, que obviamente verían como una torpeza la detención de Juan Guaidó".

Andrés Gómez de la Torre también sostiene la misma postura, pero además agrega que esta respuesta de los funcionarios detrás del arresto de Juan Guaidó se habría visto motivada por "cierta incomodidad de los mandos venezolanos por los servicios de inteligencia cubanos" que están en el país.

"Tienen mucha fuerza y les han dado demasiada entrada a los servicios de inteligencia cubanos y eso sí ha generado una suerte de fricción entre venezolanos y cubanos. Lo ven más como una forma de intervención, o sea ya de asesoramiento han ido a tomar decisiones. Acá también hay una arista que hay que tomar en cuenta".

El chavismo podría estar sufriendo fracturas internas.

"Uno no sabe quién en este momento tiene mayor peso en cuanto a gobernar en Venezuela porque a todas luces Maduro cada vez se ve más debilitado, no solamente a nivel nacional sino también en el seno del Partido Socialista Unido de Venezuela, en donde las pugnas siguen prevaleciendo", dice el representante venezolano Óscar Pérez.

Oscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana. (EFE).

"Se cometieron algunos delitos más allá de que si es reconocido Juan Guaidó como presidente interino en Venezuela, lo que no es para analizar es si Juan Guaidó tiene la prerrogativa o no de la inmunidad parlamentaria, pues en su condición de diputado legítimamente electo, el haber sido detenido de esta manera configura un delito. Un parlamentario no puede ser detenido a menos que el mismo cuerpo legislativo, es decir la Asamblea Nacional, lo ordene autorice", concluye Pérez.