“A veces pienso que volviste a Londres porque él salió de prisión y tú querías estar cerca suyo”. La novia de turno de Jack Caffery escogió, entre de entre tantos idiomas existentes, hablar con la verdad. La bella joven le lanza la frase a bocajarro tras ver cómo el detective no ha esbozado ni media sonrisa luego de anunciarle que ha organizado una reunión en su casa para ‘romper el hielo’ con los amigos. “Yo no tengo amigos, tengo colegas”, le responden.

El ensimismamiento del protagonista de “Wolf”, la elogiada serie de la BBC que acaba de aterrizar en Latinoamérica a través de Universal+, atraviesa sus seis episodios, pero su explicación no es lo único que alimenta el guion de esta adaptación televisiva del último de los libros sobre Caffery escritos por la fallecida escritora británica Mo Hayder.

CUANDO EL DOLOR MARCA TUS RECUERDOS

En una entrevista exclusiva brindada para Saltar Intro de El Comercio desde Londres, el actor británico Ukwelli Roach –responsable de darle vida al atormentado policía-- considera que, aunque no todos hemos vivido eventos tan traumáticos como su personaje, la mayoría sí podemos contar uno o dos momentos que alteraron nuestro destino.

El detective Jack Cafferty y su novia, una escena de pareja en la serie "Wolf" de Universal+. / Simon Ridgway

“Es algo muy distinto para cada uno, porque a no todos les ocurre lo mismo, pero sí creo que todos tenemos algún hecho que nos cambia la forma de afrontar la vida, en cierta manera, por lo menos”, refiere vía Zoom.

Ciertamente, Roach tuvo en el papel de Caffery un debut protagónico sumamente difícil. Aunque surgió artísticamente como bailarín y coreógrafo, al nacido en Derbyshire esta vez le toca convertirse en un oficial del orden que, como consecuencia del misterioso crimen de su hermano menor, desarrolla dos cosas: una personalidad sumamente cerrada y que tiende a la desconfianza, y un afán por proteger a los indefensos.

“Jack es una persona con muchas cosas sin resolver, dolencias y traumas de su infancia. Es alguien que no ha podido perdonarse a sí mismo. Y tiene una especie de complejo que lo hace intentar siempre ayudar a los demás. No le gustan los abusadores, la gente que maltrata a los más débiles”, destaca el artista nacido en 1986.

UNA AMALGAMA DE DIVERSOS GÉNEROS

Como lo dijimos al inicio de la nota, el guion de “Wolf” no es solo ver a Jack Caffery luchando contra los demonios del pasado, e insistiendo en que su aterrador vecino mató a su hermano, pese a que los expedientes policiacos digan lo contrario. La serie creada por Megan Gallagher cuenta, en paralelo, una segunda historia protagonizada por una familia adinerada que, de un momento a otro, se enfrenta a lo impensado.

Oliver (Owen Teale), su esposa Matilda (Julet Stevenson) y su hija Lucia (Annes Elwy), viajan a Gales para pasar un tiempo lejos del bullicio de la ciudad. A la cabaña donde arriban todo parece normal, hasta que suena la puerta.

“Wolf” es, tal como menciona Ukwelli Roach en otra parte de la entrevista con Saltar Intro, una serie difícil de encasillar. Al drama personal de su personaje, le sumamos entonces, lo que vive esta familia cuando al abrir la puerta, se encuentran con dos detectives que resultan ser un par de lunáticos que tienen a la sangre y los gritos como ingredientes esenciales de sus extraños rituales.

Matilda (Juliet Stevenson), Oliver (Owen Teale) y Lucía (Annes Elwy) afuera de la cabaña donde más tarde la pasarán realmente mal. (Universal+) / Simon Ridgway

“Genéricamente es un thriller, también tiene algo de comedia negra, y algunos elementos del terror. Me sería difícil escoger solo un género. Es una amalgama y me parece que esa precisamente es una de sus grandes fortalezas. Es más, a algunos les da risa incluso sin ser tampoco solo una comedia. Pero yo mismo soy una persona que le gusta hacer muchas cosas, como deportes, o escenas de acción, etc. Así pues, esa mezcla hizo que disfrute grabar ‘Wolf’”, asegura.

Los falsos detectives que entran a la casa donde Oliver y su familia parecen tener todo a disposición son, además, una forma de confirmar lo acertado del casting realizado para esta producción original de la BBC One. El ex “Game of Thrones” Iwan Rheon (Gales, 1985) interpreta a Molina, mientras que Sacha Dhawan (Inglaterra, 1984) --conocido por series como “Doctor Who” y “Iron Fist”, da vida a Honey. Cada uno de estos estafadores es más sádico que el otro.

UN DEBUT PROTAGÓNICO QUE HA MARCADO SU VIDA

Conforme avanza la historia de esta familia secuestrada por estos elegantes psicópatas, los televidentes seremos testigos de cómo Jack Caffery intenta torcer el destino y confirmar lo que solo él cree: su raro vecino mató a su hermano en los años noventa. Así esto le cueste su noviazgo, su puesto de trabajo, y ser visto como alguien “anormal” por aquellos que lo rodean. El personaje creado por Mo Hayder genera empatía porque, a su manera, intenta cuestionar su dolor.

Lograr dicho propósito ha exigido en Roach –ya conocido por roles en series como “Humans”, “The Midwich Cuckoos” y “Blindspot”—explotar al máximo sus capacidades, e incluso escarbar en otras facetas de su vida, las cuales considera se complementan de forma armoniosa. Un ida y vuelta.

Sacha Dhawan e Iwan Rheon, dos grandes aciertos del casting de "Wolf". Ellos interpretan a un par de falsos detectives. (Universal+) / Simon Ridgway

“Tengo una academia de baile y hago coreografías, pero creo que, actuar, tener la oportunidad de meterse en la piel de otro, es algo que disfruto muchísimo. Y sí creo que bailar ayuda mucho en cuanto a la actuación, y actuar ayuda también a bailar y crear buenas coreografías. Se complementan”, refiere el actor de 37 años de edad, quien considera que “Wolf”, a diferencia de muchas otras propuestas televisivas, no ha sido hecha para un solo público.

“Espero que los peruanos, y todo el público en general disfrute el misterio detrás de la serie, que traten de descubrir al asesino. Y que les guste también la acción, el suspenso, los momentos de romance y, por supuesto, también el humor. Creo que esta no es una serie para una audiencia única, sino que puede enganchar con distintos tipos de televidentes”, concluye.