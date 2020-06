La emergencia sanitaria por el COVID-19 permite a las entidades públicas realizar contrataciones directas a fin de contener el avance del virus. En este marco, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) ha realizado la compra directa de insumos y bienes para laboratorio, a la empresa del primo del congresista Edgar Alarcón Tejada , quien se desempeñó como ex asesor del gobernador Elmer Cáceres Llica y actualmente preside la Comisión de Fiscalización del Congreso.

El pasado 24 marzo la Dirección de Salud de las Personas realizó el requerimiento de insumos y bienes a la Gerencia Regional de Salud (GERESA), ejecutora del GRA, para implementar el laboratorio a fin de realizar pruebas moleculares para el diagnóstico del COVID-19. Un mes después, el 24 de abril, el gerente regional de Salud, Leonardo Chirinos, firmó la Resolución Gerencial Regional N°0202-2020-GRA/GRS-OEA, donde autoriza la contratación directa de los implementos por un monto de S/219.396 y dispone que logística inicie el proceso.

El jefe de Logística de la GERESA, Henry Motta Moreno, dice que cursó invitación a varias empresas, pero sólo evaluó las ofertas de dos proveedores. La de TECNIVIDA, una empresa que tiene más de 35 años en la venta de mobiliarios médicos y la propuesta de SERPROACON S.A.C. que según la Sunat se registró recién el 30 de enero de 2020.

Propuestas.

TECNIVIDA ofreció S/322.406 por los insumos y bienes para el laboratorio, no incluía el costo de instalación, eso era una cotización aparte. Además, indicaba que el plazo de entrega era de ocho días. En cambio, SERPROACON S.A.C ofreció el mismo monto que estaba en las bases, S/ 219.396 y aseguró entregar los insumos y bienes en un día. Ambas empresas tienen como sede Lima. Lo que no cuadra es que Motta Moreno ya tenía la cotización de TECNIVIDA desde el 8 abril de 2020 y el gerente de Salud recién dio luz verde a la contratación directa el 24 de abril.

Henry Motta eligió a SERPROACON S.A.C, porque dice que ofreció mejores condiciones en los bienes y en el precio. Esta empresa pertenece al rubro de venta de equipos informáticos y de productos nuevos en comercios especializados. Según el registro de Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), se hizo proveedor del Estado el pasado 5 de febrero y de acuerdo al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), hasta la fecha de la convocatoria no había realizado ni un solo contrato.

Procedimientos.

“En un estado de emergencia es irrelevante verificar si la empresa tiene experiencia. Cualquier empresa, así haya sido constituido el día de hoy, puede cotizar a cualquier entidad. Al estar inmerso en una contratación directa y haber cumplido todos los requerimientos, se le puede adjudicar. No podría generarse una estafa porque para el proceso de pago, primero tienen que llegar los bienes en un solo acto y estar en buenas condiciones”, indicó el jefe de Logística.

El administrador de la GERESA, Manuel Huamanvilca Huarca, quien firmó el contrato (N°027-2020-GRA/GRA) con SERPROACON el 29 de mayo, descartó que se haya cometido direccionamiento o algún vicio de irregularidad. Aclaró que todo está conforme con la empresa y por esa razón ya le están terminando de pagar. El consejero regional, José Luis Hancco, cuestionó el proceder de los funcionarios. Dijo que, el expediente debió pasar por la aprobación del Consejo Regional, para que se desembolse el pago.

Vínculos.

SERPROACON S.A.C registra su primer contrato de S/ 219.396 con el GRA, sin tener experiencia en el rubro. El dueño de esta empresa es Joe Soto Tejada, primo de Edgar Alarcón Tejada, el ex Contralor de República que fue retirado de su puesto en julio de 2017 por diferentes cuestionamientos, entre ellos la designación de su prima, Noelia Soto Tejada en la jefatura de la Oficina de Control Interno (OCI) de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). Joe y Noelia son hermanos.

Según la Sunat, la empresa de Joe Soto inició sus actividades el 30 de enero de 2020, tres días después de que se dieran los resultados de las elecciones congresales extraordinarias, dónde Alarcón Tejada fue elegido parlamentario por Arequipa. Este medio intentó de diferentes maneras comunicarse con Soto Tejada, pero nunca respondió a los mensajes.

Entrevista

Edgar Alarcón. congresista de la República: “Pediré a la Contraloría que fiscalice esta contratación y vea cómo se dio el proceso. No es ilegal que mi familiar contrate”

¿Cuál es la relación que tiene con el señor Joe Soto Tejada?

Es mi primo, no lo veo hace bastante tiempo, pero no puedo negar a la familia. Me llama la atención que sea proveedor del gobierno regional. (Para el caso de congresistas) Antes de marzo de 2019, el impedimento era hasta cuarto grado de consanguinidad, hasta los primos. Pero se aprobó un reglamento que indica que el impedimento para contratar con el Estado es hasta el segundo grado.

Se salvó por dos grados de consanguinidad.

Por transparencia, lo que voy a hacer mañana (hoy), es pedir a la Contraloría de la República, que fiscalice esta contratación y vea cómo se dio el proceso, si se cumplieron con todos los requerimientos. No es ilegal que mi familiar contrate.

No es ilegal, pero no es ético y genera suspicacias.

Yo que estoy fiscalizando la gestión de Cáceres Llica, en la vida le voy a pedir un favor para que contrate a mi primo.

¿A qué se dedica su primo?

Él es ingeniero, hace instalaciones de equipos especializados. Lo estoy llamando por teléfono para saber qué cosas le ha vendido al gobierno regional y no me contesta.

Su primo registró su empresa, tres días después que usted gana las elecciones congresales. Además, su primera venta la hace al gobierno regional.

Mejor que él explique su récord y por qué ha decidido abrir esta empresa que vende ese tipo de bienes.

¿No hubo ninguna recomendación de parte suya?

Lo descarto categóricamente, en la vida me va permitir el gobernador que le recomiende a una persona para que contrate. Tampoco lo haría con el gobierno regional u otra entidad.

¿Cómo va fiscalizar los recursos que usa el gobierno regional en este estado de emergencia si su primo es proveedor. ¿Cómo garantiza la objetividad?

Tenlo por seguro que no habrá ninguna contemplación. Si encuentro que este proceso ha sido direccionado y no tiene los sustentos debidos, va ser denunciado. Por eso voy a pedir la intervención de la Contral.

