Tía María: instalan comisión permanente para restablecer las clases escolares en Islay

La ministra de Educación, Flor Pablo Medina, llegó este jueves a la provincia de Islay, en Arequipa, para constituir una comisión permanente que apoye a los directores de instituciones educativas y docentes a recuperar las clases escolares perdidas. La población del Valle de Tambo acata desde hace 57 días un paro indefinido en contra del proyecto minero Tía María. En este lapso de tiempo, los escolares han perdido 31 jornadas educativas.

Este equipo de trabajo estará conformado por un especialista del Ministerio de Educación (Minedu), de la gerencia regional de Educación de Arequipa y de la UGEL Islay.

En estos días, ellos deben trabajar un plan de recuperación que incluya el incremento de horas académicas y labores los días sábados. El lunes, se debe presentar este plan y disponer el reinicio de labores en todo el Valle de Tambo.

“Esta comisión trabajará de manera permanente. Se hará el esfuerzo de contratar personal para el reforzamiento. Haremos un trabajo socioemocional con los niños y las familias. Estamos a tiempo de establecer un plan de recuperación para no ir hasta el mes enero. Si no comenzamos, por más esfuerzos que se den o estrategias, no se van a poder recuperar. Separemos el tema de Tía María de la educación”, dijo Flor Pablo.

La ministra explicó que en varios distritos de Islay se avanzó con el restablecimiento del servicio educativo, pero en los distritos la Punta de Bombón y Cocachacra aún hay resistencia por parte de los padres para enviar a sus hijos a la escuela.

Este jueves, la ministra Pablo llegó hasta la zona del Boquerón, donde había un piquete de manifestantes, y dialogó con los padres de familia sobre la importancia de la educación y el riesgo de que sus hijos pierdan este año académico.

“No tomemos el servicio educativo como una pugna. No agarremos la educación con un motín. Cuando se suspende el servicio educativo, si bien no está en riesgo la vida, está en riesgo el desarrollo de capacidades de los estudiantes y están en riesgo sus proyectos de vida. Se respeta el derecho a la protesta, pero también hay que respetar el derecho a la educación”, manifestó la ministra.

La titular del Minedu sigue visitando más distritos del Valle de Tambo exhortando a los padres que envíen a sus hijos a la escuela.

