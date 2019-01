Loreto: 24 funcionarios fueron secuestrados por comunidad de Chapis

Un total de 24 funcionarios pertenecientes a la Comisión de Diálogo del Estado permanecen secuestrados por la comunidad indígena de Chapis, región Loreto. Esta medida fue tomada luego de que el primer ministro César Villanueva cancelara su visita al lugar el día de hoy, debido a las intensas lluvias y nubosidad en la zona.

► Loreto: lluvias y nubosidad impiden visita de ministros de Estado a comunidades



El viceministro de Gobernanza de la PCM, Raúl Molina, dijo a El Comercio que un dirigente de la comunidad de Chapis fue quien tomó esta decisión tras la cancelación de la visita de Villanueva y su comitiva. Detalló que además de los 24 funcionarios secuestrados, dos fiscales y cinco policías también estarían en la misma condición.

"Todo era un ambiente de fiesta por la visita del primer ministro, sin embargo, al parecer un dirigente no comprende el motivo de la cancelación de esta visita y exige que César Villanueva acuda hoy a Chapis", explicó Molina.

Añadió que estas acciones lo único que producen es retraso en el diálogo sostenido y constante que el gobierno central ha mantenido con esta comunidad y con muchas otras a fin de escuchar sus problemas y buscar una solución.

Esta tarde, a través de un comunicado, Petro-Perú informó que debido a desfavorables condiciones climáticas no se realizó la visita de trabajo del presidente del Consejo de Ministros a las comunidades de Chapis y Santa Rosa, en la región Loreto.

El helicóptero de la Fuerza Aérea en el que viajaba la comisión multisectorial no logró salir a las 8 a.m., como estaba dispuesto, a causa de intensas lluvias en la zona. No obstante, hacia el mediodía se abrió una posibilidad y la aeronave intentó sobrevolar la cordillera pero tuvo que retornar a la ciudad de Tarapoto debido a la excesiva nubosidad.

Esta visita tenía como objetivo sostener reuniones con dirigentes de las comunidades nativas de Chapis y Santa Rosa, para informar sobre los avances sectoriales en el distrito de Manseriche, y escuchar a las poblaciones locales. Asimismo, supervisar las campañas médicas y la entrega de agua y alimentos por parte de Petro-Perú a las familias de la zona.

Los miembros de la comunidad de Santa Rosa resultaron afectados tras un derrame de petróleo ocurrido el martes 1 de enero a la altura del kilómetro 323 del Oleoducto Norperuano, en el distrito de Manseriche.

En tanto, miembros de la comunidad de Chapis tomaron las instalaciones de la Estación 5 del Oleoducto Norperuano, ubicado en el distrito de Manseriche, el pasado 5 de diciembre. Luego de 12 días de negociación se consolidó el acuerdo mediante un acta suscrita. Ellos manifestaron que ríos, tierras y ellos mismos han sido víctimas del derrame de petróleo desde hace 40 años.

📹 El presidente del Consejo de Ministros, @CesarVPeru, anuncia reprogramación de visita a las comunidades nativas de Chapis y de Santa Rosa, en Loreto ▶ https://t.co/xWVkSRP1PA pic.twitter.com/jHXdZMP7lO — Consejo de Ministros (@pcmperu) 15 de enero de 2019

A través de un video publicado en la cuneta de Twitter de la PCM, Villanueva explicó los motivos por los que se canceló su visita a las comunidades en mención.

Por su parte, la PCM emitió un comunicado en el que precisa que este martes 16 de enero, el primer ministro y el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, viajará a Chapis y Santa Rosa a fin de cumplir con las reuniones acordadas y buscar una solución a esta medida tomada por la comunidad.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe