La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que en este 2023 los fenómenos de El Niño Costero y El Niño Global caerán en el Perú y se trabajará en labores de prevención.

“Ya nos ha dicho el Senamhi que El Niño Costero y El Niño Global van a caer sobre nuestro territorio”, dijo Boluarte en conferencia de prensa.

“Por eso nos convocamos en este Consejo Extraordinario, porque no queremos que nos vuelva a sorprender como el ciclón Yaku, en el que no se ha tenido, no solamente las herramientas necesarias, sino que también algunos alcaldes y gobernadores estaban mirando con recelo el uso de sus economías, aún teniendo el marco legal para atender las necesidades de sus provincias”, agregó.

El primero se desarrollaría en el mes de abril o mayo, mientras que el segundo en el mes de diciembre.

En tanto, Boluarte Zegarra informó que este jueves 22 de marzo se reunió con integrantes de INDECI, Reconstrucción con Cambios, y ministros de Estado, para adelantar las acciones a tomar y evitar que, sobre todo en el Norte por donde puede pasar El Niño Costero, miles de familias se vean afectadas.