César Hinostroza: jueces españoles rechazaron pedido de detención

La Audiencia Nacional de España rechazó este jueves el pedido del fiscal español Carlos García-Berro para que se dicte la detención del ex juez supremo peruano César Hinostroza, luego de que se aprobara en primera instancia su extradición.

La justicia española determinó que César Hinostroza podrá seguir en libertad condicional con restricciones, la cual cumple desde abril de este año.

"Esta sala ha considerado que debo seguir en libertad porque no he infringido ninguna regla de conducta", exclamó el ex juez supremo tras la audiencia.

A la salida de la audiencia en la cual se confirmó esta resolución, César Hinostroza reiteró su inocencia ante los cargos que se le imputan y señaló que se quiere "ceñir a lo dictado por las autoridades españolas".

"Estuvo casi seis meses privado preventivamente de libertad. Lleva un mes en libertad provisional y ha cumplido las limitaciones impuestas. Hoy ha acudido al tribunal con conocimiento de que podría reinstaurarse la medida (de prisión), un indicador riguroso sobre su comportamiento futuro, pronóstico siempre incierto", señalaron, por su parte, los jueces.

La Audiencia Nacional aprobó en primera instancia el pedido de extradición de Perú por tres delitos: tráfico de influencias, patrocinio ilegal y negociación incompatible. El crimen que no fue reconocido fue el de organización criminal, algo que las autoridades peruanas procederán a apelar a través de un recurso de súplica.

César Hinostroza, quien huyó del Perú en octubre del 2018 cuando tenía una orden de impedimento de salida del país, fue detenido por las autoridades españolas el 18 de dicho mes. El 11 de abril, se varió su situación y se determinó, luego de la audiencia para evaluar su extradición, que podía cumplir un régimen de libertad con restricciones.

El ex magistrado supremo implicado por la fiscalía del Perú en el caso "Los cuellos blancos del Puerto" debe acudir a firmar un registro ante un juzgado y entregó su pasaporte mientras se decide en segunda instancia su extradición.