En el universo de George R. R. Martins, nunca falta una bruja adoptada por alguna casa o un ‘lord’ clave de la trama. El episodio 3 de la segunda temporada de “House of the Dragon” introduce al oscuro personaje de Alys Rivers durante la escena del sueño de Daemon Targaryen en su visita al tenebroso castillo de Harrenhal. ¿Quién es esta hechicera?

Melisandre era la bruja de “Game of Thrones”, una sacerdotisa del dios R’hllor, también conocido como el Señor de la Luz. Ella se convierte en la principal consejera de Stannis Baratheon, uno de los contendientes al trono de hierro. Por su parte, Alys Rivers es una nodriza en el castillo de Harrenhal y es conocida por ser una hija bastarda de la Casa Strong, la familia que gobernaba la fortaleza antes de su caída en desgracia.

En el tercer capítulo de “House of the Dragon 2″, Daemon Targaryen estaba desolado y molesto, pues la Reina Rhaenyra Targaryen perdió su confianza en él tras el asesinato del hijo del adjudicado rey Aegon II Targaryen. Alys Rivers aparece en Harrenhal, donde residía la bruja. Durante el encuentro, Alys le dice inquietantemente a Daemon: “Morirás en este lugar”, lo que sugiere que ha visto su destino.

¿Quién es Alys Rivers?

Gayle Rankin interpreta a Alys Rivers en la temporada 2 de “House of the Dragon” (Fotos: HBO)

En la segunda temporada de “House of the Dragon”, Alys Rivers es interpretada por la actriz escocesa Gayle Rankin. Rankin es conocida por sus papeles en la serie “GLOW” como Sheila the She-Wolf y en la película “The Greatest Showman” como Queen Victoria. Aunque no ha ganado premios importantes, ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa.

Rankin interpreta a Alys Rivers, un personaje que promete añadir mucha intriga. Se dice que la bruja tiene habilidades de curación y visiones proféticas. En Harrenhal, es vista como una figura misteriosa y poderosa, capaz de ver el futuro en visiones que aparecen en elementos naturales como tormentas y fuegos.

(Cuidado con los spoilers)

Alys Rivers en el libro

En el libro de “Fuego y sangre”, Alys Rivers tiene una visión que se describe “en una nube de tormenta, en un estanque de montaña al anochecer, en el fuego que encendimos para cocinar la cena”. Estas visiones la convierten en una figura crucial para la facción Verde de los Targaryen, a medida que la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones se desarrolla.

Cuando Aemond Targaryen retoma el control de Harrenhal, le perdona la vida a Alys y los dos comienzan una relación. Existen rumores de que Alys utilizó pociones y hechizos para hacer que Aemond se enamorara de ella y para mantener su influencia sobre él.

La relación de Alys Rivers con Aemond Targaryen le permite ejercer una considerable influencia en los acontecimientos que se desarrollan en Harrenhal y más allá. Su presencia y sus acciones tienen un impacto significativo en el curso de la guerra.