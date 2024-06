Todo está listo par el estreno de un nuevo episodio de “House of the Dragon”, el spin-off de “Game of Thrones” que nos revela la gran guerra por el trono entre los Targaryen 200 años antes de la serie que dio inicio al fenómeno. Y este domingo podremos ver más de la historia protagonizada por Emma D’Arcy y Olivia Cooke, aunque con una pequeña variante: un nuevo horario. Aquí te contamos todos los detalles de este esperado lanzamiento y la hora confirmada para que puedas seguir en vivo lo nuevo de la trama.

Hora confirmada del capítulo 3 de la temporada 2 de “House of the Dragon”

El tercer episodio de “House of the Dragon” se estrenará una hora después de lo usual. Estos serán los horarios confirmados por país:

México: 19 horas

Guatemala: 19 horas

Bolivia: 21 horas

Panamá: 21 horas

Perú: 21 horas

Ecuador: 21 horas

Colombia: 21 horas

Chile: 22 horas

República Dominicana: 22 horas

Paraguay: 22 horas

Venezuela: 22 horas

Uruguay: 23 horas

Argentina: 23 horas

Dónde ver el capítulo 3 de la temporada 2 de “House of the Dragon”

El tercer episodio de “House of the Dragon” será dirigido por la cineasta Geeta Patel, quien ha trabajado en series como “Sense8″, “Atypical”, “Ahsoka” y “Santa Clarita Diet”. El capítulo se estrenará este domingo 30 de junio. Se podrá ver en simultáneo en TV como en streaming. Estas son las alternativas oficiales:

Vía Max

A partir del 16 de junio, los suscriptores de Max podrán ir viendo domingo a domingo un nuevo capítulo en streaming. El episodio 3 se estrenará en simultáneo en el servicio ‘on demand’ a la par que en HBO (por canal por cable).

Vía DGO

La plataforma de DirecTV también tendrá el estreno en streaming en simultáneo. Este servicio tiene los siguientes precios: 49 soles mensuales (plan básico), 71 soles al mes (plan full con Paramount+), 81 soles al mes (plan full más L1 Max) y 790 soles anual (plan full con L1 Max)

Tráiler oficial del capítulo 3 de “House of the Dragon 2”

Ficha técnica de “House of the Dragon”

Géneros: Drama, Fantasía

Creadores: Ryan Condal, Miguel Sapochnik

Basado en la obra de: George R. R. Martin (Novela “Fuego y Sangre”)

Elenco:

Paddy Considine como Viserys I Targaryen

Matt Smith como Daemon Targaryen

Milly Alcock / Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen

Olivia Cooke como Alicent Hightower

Rhys Ifans como Otto Hightower

Steve Toussaint como Corlys Velaryon

Eve Best como Rhaenys Targaryen

Sonoya Mizuno como Mysaria

Fabien Frankel como Ser Criston Cole

Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen adulta

Tom Glynn-Carney como Aegon II Targaryen

Ewan Mitchell como Aemond Targaryen

Harry Collett como Jacaerys Velaryon

Bethany Antonia como Baela Targaryen

Matthew Needham como Larys Strong

Theo Nate como Laenor Velaryon joven

John MacMillan como Laenor Velaryon adulto

Ryan Corr como Harwin Strong

Graham McTavish como Ser Harrold Westerling

Daemon Targaryen como Matt Smith

Directores:

Clare Kilner

Greg Yaitanes

Geeta Vasant Patel

Guionistas:

Ryan Condal

George R. R. Martin

Sara Hess

Charmaine De Grate

Irene Sans

Alicen Wu

Música:

Ramin Djawadi

Fotografía:

Robert McLachlan

Anselm Steigenberg

Edición:

Christopher Rouse

Tim Horton

Louise Storey

Úna Ní Dhonghaile

Productores:

David Benioff

D.B. Weiss

Miguel Sapochnik

Vince Deadrian

Condal

Carolyn Strauss

Mark Huffner

Amanda Segel

Carly Wray

Peter Debruge

El arco de los brujos de Qarth nunca más fue retomado después de la tercera temporada (Foto: Game of Thrones / HBO)