Max ha confirmado la hora exacta en la que saldrá el capítulo 4 de la temporada 2 de “House of the Dragon”, la serie que sigue la precuela de “Game of Thrones”. ¿Qué ha pasado luego del encuentro de Rhaenyra Targaryen y la mismísima Alicent Hightower? Aquí te contamos la hora para que estés atento.

Hora confirmada del capítulo 4 de la temporada 2 de “House of the Dragon”

México: 8:00 p.m. (hora central)

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (Del día siguiente)

Dónde ver el capítulo 4 de la temporada 2 de “House of the Dragon”

Vía Max

A partir del 16 de junio, los suscriptores de Max podrán sumergirse en una nueva etapa de la épica historia de la Casa Targaryen con el estreno del capítulo 1 de la temporada 2 de “House of the Dragon”.

¿Cómo ver la temporada 2 de “House of the Dragon” en Max?

1. A través de la app de Max:

Descarga la aplicación Max en tu dispositivo móvil, tableta o smart TV.

en tu dispositivo móvil, tableta o smart TV. Inicia sesión con tu cuenta de HBO Max. Si no tienes una, puedes crear una nueva en la aplicación o en el sitio web de Max.

con tu cuenta de HBO Max. Si no tienes una, puedes crear una nueva en la aplicación o en el sitio web de Max. Busca “House of the Dragon” en la aplicación.

en la aplicación. Selecciona la temporada 2 y el episodio que deseas ver.

y el episodio que deseas ver. ¡Presiona play y disfruta!

2. En el sitio web de Max:

Accede al sitio web de Max desde tu computadora.

desde tu computadora. Inicia sesión con tu cuenta de Max.

con tu cuenta de Max. Ubica la sección “Series”.

Busca “House of the Dragon” y selecciona la temporada 2.

y selecciona la temporada 2. Elige el episodio que deseas ver.

que deseas ver. ¡Presiona play y disfruta!

3. En tu televisor:

Si tu televisor tiene la aplicación Max integrada , puedes acceder a ella directamente y seguir los pasos 2 y 3 mencionados anteriormente.

, puedes acceder a ella directamente y seguir los pasos 2 y 3 mencionados anteriormente. Si tu televisor no tiene la aplicación Max, puedes conectarlo a un dispositivo compatible, como un Chromecast o un Roku, y luego seguir los pasos 1 y 2.

Tráiler oficial de la temporada 2 de “House of the Dragon”

Ficha técnica de “House of the Dragon”

Géneros: Drama, Fantasía

Creadores: Ryan Condal, Miguel Sapochnik

Basado en la obra de: George R. R. Martin (Novela “Fuego y Sangre”)

Elenco:

Paddy Considine como Viserys I Targaryen

Matt Smith como Daemon Targaryen

Milly Alcock / Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen

Olivia Cooke como Alicent Hightower

Rhys Ifans como Otto Hightower

Steve Toussaint como Corlys Velaryon

Eve Best como Rhaenys Targaryen

Sonoya Mizuno como Mysaria

Fabien Frankel como Ser Criston Cole

Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen adulta

Tom Glynn-Carney como Aegon II Targaryen

Ewan Mitchell como Aemond Targaryen

Harry Collett como Jacaerys Velaryon

Bethany Antonia como Baela Targaryen

Matthew Needham como Larys Strong

Theo Nate como Laenor Velaryon joven

John MacMillan como Laenor Velaryon adulto

Ryan Corr como Harwin Strong

Graham McTavish como Ser Harrold Westerling

Directores:

Clare Kilner

Greg Yaitanes

Geeta Vasant Patel

Guionistas:

Ryan Condal

George R. R. Martin

Sara Hess

Charmaine De Grate

Irene Sans

Alicen Wu

Música:

Ramin Djawadi

Fotografía:

Robert McLachlan

Anselm Steigenberg

Edición:

Christopher Rouse

Tim Horton

Louise Storey

Úna Ní Dhonghaile

Productores:

David Benioff

D.B. Weiss

Miguel Sapochnik

Vince Deadrian

Condal

Carolyn Strauss

Mark Huffner

Amanda Segel

Carly Wray

Peter Debruge

